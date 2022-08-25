Ümit Özdağ, Afyonkarahisar Şuhut'ta

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve ekibi Afyonkarahisar'da Şuhut ilçesine gelerek; önce şehitler ve gaziler müzesi ardından Atatürk evini ziyaret etti.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Büyük Taaruz'un 100. yıl kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'ı ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Atatürk Evi'ndeki hatıra defterine "Atatürk’e ve bu toprakların bize kazandırılmasına kanı ile canıyla ile mücadele eden şehit ve gazilerimize sonsuz teşekkür ederek vatan bizlere emanet" diyerek görüşlerini belirten Özdağ, daha sonra Atatürk Evi'nin bahçesinde de basın açıklaması yaptı.

Özdağ, Zafer Partisi olarak Türk tarihinin kaderini değiştiren en büyük zaferlerden birisini kutlamak amacıyla, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal harbimizi yöneten bütün komuta heyetine, Büyük Millet Meclisi’nin de istiklal mücadelesini veren bütün milletvekillerine de şükran duygumuzu iletmek ve Allahtan rahmet dilemek için bulunduklarını belirterek, buradan Kocatepe’ye geçeceklerini ve taarruzun başladığı yerde anmaya devam edeceklerini söyledi.

"Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve temelinde Türk kültürü ve Türk kahramanlığı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesi üzerinde 21. Yüzyıl’a taşınmasının mücadelesini veren bir kadro olarak bu büyük tarihi günleri geleceğe umutla ve kararlılıkla bakmak için önemli bir vesile olarak görüyoruz" diyen Özdağ, "Umarım kendi çocuklarımıza ve torunlarımıza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız Türkiye’yi hırpalanmadan, örselenmeden ve onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetine büyük bir zarar gelmesini engelleyerek emanet edeceğiz" diye konuştu.