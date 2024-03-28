Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Nevşehir’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir’e geldi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, öğle saatlerinde havayolu ile Nevşehir’e geldi. Buradaki karşılama töreninin ardından Bakan Uraloğlu, ilk olarak Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Uraloğlu, burada Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile bir süre görüştü.

Bakan Uraoğlu, Nevşehir Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret edecek ve sonrasında Avanos ve Ürgüp ilçelerinde seçim ofisi açılışlarına katılacak. Akşam saatlerinde ise, Nevşehir il merkezinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Özgün ve Çalışkan ile AK Parti İl Başkanı Kemikkıran ve Nevşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunaca