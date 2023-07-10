TÜSÇAD'dan Bursa Milletvekili Refik Özen'e ziyaret

TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal ve beraberindeki heyeti kabul eden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, sağlık çalışanlarının özverisiyle Türkiye’nin, pandemiyi en az hasarla atlatan ülkeler arasına girdiğini söyledi.Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında kabul etti.

Ziyarette genel seçimleri değerlendiren Milletvekili Özen, 'Türkiye Yüzyılı' olarak nitelendirilen ikinci yüzyılda vatandaşların hem istikrardan, hem birlik ve beraberlikte,n hem de Türkiye’den yana bir tercih kullandığını belirterek, gösterilen güven dolayısıyla teşekkür etti.

“DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLERE İMZA ATTIK”

21 yıllık iktidar boyunca devrim niteliğinde birçok işe imza attıklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Hangi alana bakarsak bakalım büyük bir dönüşüm yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Artık bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel bir güç haline gelen bir Türkiye inşa ediyoruz. Seçim sürecinde de gerek cumhurbaşkanımızın gerekse bizlerin savunduğumuz bir ideal var. Bu ideal tam bağımsız Türkiye ve o çerçevede gerek enerji alanında gerek sağlık altyapısı alanında gerek savunma sanayi alanında kendine yeten bir Türkiye… Dışa bağımlılığını minimize etmiş, kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye’yi inşa edelim. Bunun altyapısını biz geride bıraktığımız süreçte aslında oluşturduk, bunun binasını yeni dönemde hep birlikte yükseltmiş olacağız.” diye konuştu.

Geçtiğimiz 5 yıllık sürecin pandeminin de etkisiyle gerek ekonomi gerek sağlık anlamında zorlu geçtiğini vurgulayan Milletvekili Özen, bu zor süreçte özellikle sağlık anlamında atılan adımlarla Türkiye’nin, pandemiyi en az hasarla atlatan ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Bu arada muhalefetin seçim sürecinde depremzedelere yönelik tavırlarına da tepki gösteren Özen, “Muhalefetin depremzedelere bedava ev sözü verip seçimin hemen ertesinde hakarete haiz ifadeler kullanması, konakladıkları yerlerden CHP’li belediyeler tarafından kapının önüne konulması ile alakalı izlediğimiz üzücü hadiseler aslında Türkiye’nin muhalefet anlamında ne kadar büyük bir sorunu olduğunun da göstergesi" diye konuştu.

https://youtu.be/r7w2kqGMySE