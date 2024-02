Türkoğlu ve Özeller Dağder’i ziyaret etti

İYİ Parti Bursa Adayları yerel seçim çalışmalarına yoğun bir programla devam ediyor.YOLCU TV HABER

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ve İYİ Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Orkun Özeller yerel seçim çalışmaları kapsamında parti teşkilat yöneticileriyle birlikte Orhaneli-Keles-Büyükorhan -Harmancık-Osmangazi’ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞDER) Başkanı İsmail Aydoğdu ve Yönetimini ziyaret etti.

“BURSA GELECEK PLANI OLMAYAN DOĞAÇLAMA YAŞAYAN BİR ŞEHİR HALİNE GETİRİLDİ”

DAĞDER Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, Bursa’nın ve dağ yöresinin sorunlarına hakim olduğunu ve kalıcı çözümler ortaya koyacak projeler geliştirdiklerini vurgulayarak;

“Dağ ilçelerimiz her geçen gün daha fazla Arap saçına dönen sorunlarla boğuşuyor. Tarımsal üretim yok olma noktasına geldi. Hayvancılık bitti bitiyor. Hemşerilerimiz enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede tek başına bırakılmış durumda. Alım gücü her geçen gün daha da düşüyor. Buna rağmen gelir artmıyor. Bursa’ya yönelik verilen sözler tutulmadı. Orhaneli-Doğancı Tüneli her yıl bitirileceği yönde sözler verilse de bir türlü bitirilemiyor. Bursa, ihracat potansiyeli itibariyle ülke ekonomisine katkı sağlayan üçüncü büyük ilimiz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehri. Doğal güzellikleriyle de nadide bir inci gibi. Ancak liyakatsiz yöneticilerin ellerinde öksüz bırakılmış durumda. Yeşil Bursa efsanesi ranta kurban edilerek Beton Bursa’ya dönüştürülmekte. Doğan Bey’in hesabını, Down Town’daki rantın hesabını kim verecek. Bu şehrin bir anayasası, bir planı dahi yok. Doğaçlama yaşıyor şehir” dedi.

“BURSA’YI İYİ BİR GELECEK BEKLİYOR”

Bursa’nın liyakatsiz yönetim anlayışıyla idare edilmeye çalışıldığına dikkat çeken Selçuk Türkoğlu, kentin en önemli sorunlarından birinin de sığınmacıların sayılarının artması olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bursa’da 280 bin sığınmacı yaşıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sığınmacılar her yıl çok sayıda çocuk dünyaya getiriyor. Bu çok önemli bir Milli Güvenlik Sorunudur. Gençlerimiz umutsuzluktan beyin göçü yaparken sığınmacılara bu kadar yatırım yapılması ülkenin geleceğine ihanettir. Bugün Türkiye’de kimse torpilsiz olarak bir yere yerleşebileceğine inanmıyor. Soruyorum Bursalılara: Alinur Aktaş’ın budur diyebileceğiniz tek bir vizyon projesi var mı? Cevabı biliyoruz. Kesinlikle yok. Bu döneme dair tek bir tane kazanım gösteremezsiniz. İnşallah biz göreve geldiğimizde Bursa’yı hesap verebilir, liyakate dayalı, laf değil proje üreten, kimseyi ötekileştirmeden hizmet götüren, temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla yöneteceğiz. Hemşerilerimize mesajımız net: Bizimle birlikte Bursa’yı İYİ bir gelecek bekliyor. Bu duygu ve düşüncelerle benim de üyesi olmaktan onur duyduğum ve varlığı yöremiz için çok önemli olan DAĞDER Başkanı Sayın İsmail Aydoğdu’ya ve Yönetim Kurulu üyelerine samimi ilgileri ve nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum.”

“OSMANGAZİ’Yİ İYİ’LER YÖNETECEK”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu’nun ardından söz alan İYİ Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Orkun Özeller ise yapacakları yatırım ve kalkınmaya dönük proje ve çalışmalarla Osmangazi’nin ve dağ yöresinin çehresini değiştireceklerini belirterek.

“Dağ yöresinde yaşayan vatandaşlarımıza hiçbir ilçe belediye başkanın yapmadığı ve hayal dahi edemeyeceği hizmetleri götüreceğimizin sözünü veriyoruz. Gittiğimiz her yerde büyük bir ilgi ve teveccüh görüyoruz. Göreve geldiğimiz zaman hiçbir yavrumuz yatağına aç girmeyecek. Yaşlılarımızı, emeklilerimizi ağır ekonomik ve sosyal şartlara mahkum etmeyeceğiz. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımız ekonomik krizi bahane ederek mağdur eden bir yönetim anlayışıyla karşılaşmayacak. Çünkü bizler belediye bütçesini, yüksek reklam bütçelerine, fuzuli yatırımlara mahkûm etmeyeceğiz. Buralara yapılan harcamaları vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için harcayacağız. Dürüst ve temiz bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Sığınmacıları ilçemiz için sorun olmaktan çıkaracağız. Özellikle gençlerimizi esir olan madde bağımlılığıyla etkin bir mücadele sergileyeceğiz. İlçemiz deprem riski altında. Biz bu gerçekten yola çıkarak deprem riskini en aza indirecek, yeşille iç içe güvenilir konutların inşa edildiği kentsel dönüşüm projeleri başlatacağız. Bütün bu çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK’larımızla, mahalli idare temsilcilerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte ortak akıl üreterek yapacağız. Vatandaşlarımıza söz veriyoruz: Osmangazi’yi İYİ’ler yönetecek” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Orkun Özeller’in ziyaretine ev sahipliği yapan DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu yaptığı açıklamada, Bursa’nın yapı planlamasında yapılan yanlışlıklara dikkat çekerek; “Yapı planlaması yapılırken her türlü riske karşı kapsamlı bir etüt yapılıyor mu? Ayrıca planlamalar ve izinler sosyo-ekonomik statülere göre mi belirleniyor?” diye sordu.

“BÜYÜK BİR KÜLTÜREL KIRIM YAŞIYORUZ”

İmar izinlerinin sosyo-ekonomik yönden güçlü olanlara kolaylıkla verilirken özellikle dağ yöresinde yaşayan vatandaşlara kendi arazisine dahi ev yaparken birçok güçlük çıkarıldığına vurgu yapan DAĞDER Başkanı Aydoğdu,

“Bu ayrımcı uygulamalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Dağ yöresi sakinleri olarak sadece seçim dönemlerinde eşir yurttaşlık alametlerinden faydalanmak istemiyoruz. Bursa’nın ekonomik ve kültürel varlığı için çok önemli olan yöremize hak ettiği değerin verilmesini istiyoruz. Kültürel olarak büyük bir kırımla karşı karşıyayız. Dışarıya çok fazla göç veriyoruz. Kültürel varlığı sadece yapı yönünden ele alıyoruz. Oysa Orta Asya’dan bugüne aktarılan köklü bir kültüre sahibiz. İnsanımız kendi kültürüne koruma bilincine sahip değil. Biz kültürel koruma ve yaşatma mücadelesi veriyoruz. Ne yazık ki ilçelerimizi yönetenler dahi kültürel mirası koruma bilincine yeterince vakıf değil. Bursa iki kurucu liderinin adını (Osmangazi ve Mustafakemalpaşa) taşıyan bir ilimiz. Dolayısıyla Bursa’yı sıradan bir il gibi değerlendiremezsiniz. Ülkemizi ve kentimizi yönetenler bunun farkına varmalı artık. Bir şuhur kirlenmesi yaşıyoruz. Öz kültürümüzden uzaklaşarak ait olmadığımız bir kültürün içerisinde varolma mücadelesi veriyoruz. Bir gelecek vizyonuna sahip değiliz. Silkelenip kendimize gelmeliyiz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmalıyız. Çünkü Anadolu topraklarını vatan yapan, tarih ve kültür bilincinin temsilcileriyiz” diye konuştu.