Son Dakika

'Türkiye Yüzyılı' Bursa Yıldırım'da konuşuldu

SİYASET 20.01.2023, 11:04
'Türkiye Yüzyılı' Bursa Yıldırım'da konuşuldu

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ Konferansı’nın konuğu Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu oldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu’nun katılımıyla ‘Türkiye Yüzyılı Konuşmaları’ konferansını düzenledi. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Durmayaz, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Genel Sekreteri Fehim Ferik ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun ülkenin son 20 yirmi yıldaki yükselişini, geldiği noktayı ortaya koyması açısından son derece önemli olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu yıl inşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, önümüze gurur duyacağımız yeni bir vizyon ortaya koydu. Türkiye Yüzyılı vizyonu. Türkiye Yüzyılı; ‘Kökü mazide, dalları atide olan’ bir vizyondur ve yeniden şahlanış vizyonudur” dedi.

GENÇLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEK

Türkiye Yüzyılı vizyonunun gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Dünya’nın Türkiye’nin aklına ve vicdanına ihtiyacı var. Bilimde, teknolojide, ekonomide, sanatta ve siyasette en ileri ülke olma hedefimizin parolası olan Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzlarında yükselecek. Türkiye Yüzyılı’nda gençlerimizin çalışkanlığına, zekâsına, enerjisine ve yeteneklerine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon, evlatlarımızın ellerinde şekillenecek ve gerçeğe dönüşecektir. Geçmişte başarmıştık, yeniden başaracağız” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı’nın tekrar dünyaya liderlik yapabilme idealinin yüzyılı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu, “Türkiye Yüzyılı’nı hedef olarak ortaya koyuyoruz ama geçmişte biz zaten bunu gerçekleştirdik. Muhteşem bir tarihe sahibiz. Bu anlamda Türkiye yüzyılı tarihteki kadar görkemli bir gelecek vaat ediyor. Dünyanın bugün küresel bir adalete ihtiyacı var. Biz adaleti tecelli etmişiz. Bu şehir Osmanlı’yı rüyasında görmüş ve bu şehirde bir imparator doğmuş. Bu vicdanı yeniden inşa etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5