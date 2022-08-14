Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi

Ünü Kocaeli sınırlarını aşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kalan Hürriyet ülkenin en başarılı belediye başkanı seçildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, PİAR Araştırma tarafından 30 Büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankette en başarılı belediye başkanı seçildi.

PİAR Araştırma tarafından yapılan "Türkiye’nin En Başarılı İlçe Belediyeleri 2022" anketi sonuçlandı. 05 Temmuz - 01 Ağustos tarihleri arasında 30 Büyükşehir ve merkez ilçelerinde yapılan ankete yüz yüze, telefon ve SMS link yönlendirme yöntemleri kullanılarak 94 bin 510 kişi katıldı.

YÜZDE 70,1 OY ORANI İLE ZİRVEDE

Yapılan anket sonrasında yüzde 70,1 oranında oy alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, elde ettiği memnuniyet oranı ile Türkiye’nin en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. Hürriyet’in zirvede yer aldığı ankette Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yüzde 67,3 oy oranı ile ikinci olurken, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 62,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

En Başarılı İlk 10 Belediye Sıralaması; 1- Fatma KAPLAN HÜRRİYET -İzmit- %70,1

2- Turgut ALTINOK -Keçiören- %67,3

3- Soner ÇETİN -Çukurova- %62,3

4- Abdül BATUR -Konak- %62,1

5- Hilmi TÜRKMEN -Üsküdar- %61,4

6- Semih ESEN -Konyaaltı- %60,2

7- Ahmet ATAÇ -Tepebaşı- %56,6

8- Mehmet Fatih ATAY -Efeler- %52,7

9- Şeyma DÖĞÜCÜ -Sancaktepe- %52,6

10- M. Tevfik GÖKSU -Esenler- %51,3