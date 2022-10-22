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Türkiye İttifakı'na ihtiyaç var

SİYASET 22.10.2022, 07:15
Türkiye İttifakı'na ihtiyaç var

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bölücü ve imalı söylemlere karşı milli çıkarları ve milli düşünceleri yaymak ve paylaşmak için Türkiye İttifakı’na ihtiyaç olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakına karşı Türkiye İttifakı çağrısı yapan Başkan Yalçın, “Vatanımız Türkiye’miz içerden ve dışardan ciddi tehditlerle kuşatılmak istenirken ülkemizde Türkiye İttifakı anlayışına ihtiyaç vardır. Toplumsal barışın sağlanması, milli ve manevi değerlerimizin korunarak yaşatılması, her alanda adaletin tesis edilmesi ve ülkemizin beka sorununu aşabilmesi için, sokaklarda değil, davranışlarda, gönüllerde, yüreklerde, beyinlerde, fikir ve görüşlerde yaşatılması gereken ülkemizde Türkiye İttifakına ihtiyaç vardır. Kutuplaştırıcı ayrıştırıcı bölücü ve imalı söylemlere karşı milli çıkarları ve milli düşünceleri yaymak ve paylaşmak için ülkemiz Türkiye İttifakı’na ihtiyaç vardır. Milli birliğimize, dirlik ve kardeşliğimize güç katarak milli vicdan ve şuurun temsilcisi, sesi olmak, düzgün ve dürüst, liyakatli sorumluluğunu bilen insanlarımızın sinerji oluşturmasına vesile olmak için ülkemizde Türkiye İttifakı’na ihtiyaç vardır. Yılmadan, ertelemeden, usanmadan, vazgeçmeden milli direnci her zaman ayakta tutmak devlet ve milletimizi yükseltme davasına katkıda bulunmak için ülkemizde Türkiye İttifakı’na ihtiyaç vardır.” dedi.

 

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