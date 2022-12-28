'Türkiye İttifakı' liderleri Anıtkabir'de

12 partinin bir araya gelmesiyle kurulan Türkiye İttifakı liderleri Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktı. Liderler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.ANKARA (İGFA) - Demokratik, birleştirici ve huzurlu bir Türkiye için bir araya gelen 12 parti tarafından kurulan Türkiye İttifakı Akman otelde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Tanıtım programı sonrası partilerin liderleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti. Ata’nın huzuruna çıkan liderler çelenk bıraktı. Parti liderleri ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Türkiye İttifakı içerisinde; Büyük Türkiye Partisi, Vatan Severler Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Ülkem Partisi, Adalet Birlik Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Güç Birliği Partisi, Osmanlı Partisi, Milli Parti, Yeni Yol Partisi, Umut Partisi ve Merkez Parti bulunuyor. 12 siyasi partinin içerisinde bulunduğu Türkiye İttifakı ittifak içerisindeki parti sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Parti liderleri Akın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye İttifakı Genel Sekreterliği ve sözcülüğü görevine İbrahim Kıbrıslı, Genel Sekreter Yardımcılığına ise Ahmet Fişek getirildi.