Türkiye Değişim Partisi'nden 'eğitim' önerileri

Türkiye Değişim Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Milli Eğitim Bakanı Şefika Keskin, okulların başlamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Cumhuriyetimizin 100. yılında asli görevlerinin eğitim olduğunu kaydetti.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - TDP Genel Başkan Yardımcısı Şefika Keskin, öğrenci ve veliler için okul maratonunun sıkıntılı bir şekilde başladığını açıkladı.

Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde okul masrafları, servis ücretleri, üniversitelerde yurt sorunu ve diğer yandan sınav stresi ile sınavlar için hazırlık masraflarının saymakla bitmediğini ifade eden Keskin, "Aslında sadece devlet desteği ile tüm bu sorunlar aşılır. Yapılacaklar oldukça basit. Öncelikle tüm devlet okulları standart kalite kapsamında düzenlenir ve en fazla 30 kişilik sınıflar oluşturulur. Meslek liseleri çoğaltılıp çesitlendirilir ve genel sınavlar kaldırılır. Köy Enstitüleri mantığı ile tüm köylerdeki okullar açılır. Taşımalı sistem bitirilir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçimler yapmasına fırsat verecek düzenlemeler getirilir. Her alanda kişisel ve mesleki gelişim olanakları oluşturulur ve iş

imkanları sağlanır. Parası olana değil, herkese eşit eğitim olanakları sunulur" önerilerini sıraladı.

Keskin, kısa vadedeki tüm bu düzenlemeleri Türkiye Değişim Partisi gerçekleştireceğini öne sürerek, tüm öğrenci ve velilere 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının hayırlı ve uğurlu

olmasını diledi.