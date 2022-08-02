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Türkiye Değişim Partisi'nden Başkan Işık'a ziyaret

SİYASET 02.08.2022, 16:10
Türkiye Değişim Partisi'nden Başkan Işık'a ziyaret

Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığındaki Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak, Kütahya Belediyesi'ni ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak ve beraberindeki heyet, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Türkiye Değişim Partisi yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

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