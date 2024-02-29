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Türk İslam Medeniyetinin gizli eserleri Meclis gündeminde

SİYASET 29.02.2024, 14:24
Türk İslam Medeniyetinin gizli eserleri Meclis gündeminde

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mardin’de bulunan Türk İslam Medeniyetinin  uzun zamandır gizlenen eserleri ilk defa TBMM gündemine taşıdı.Şehmus EDİS / ANKARA (İGFA) - Milletvekili Doğan Bekin, Mardin’de bulunan Sahabi, Kerbela şehidi Muhammed el Faris bin Caferi Tayyar'ın, üzerine duvar örülen türbesi, Alpaslan'ın 5. Kuşak torunu Nasıruddin Ahmed Artuk Aslan'ın 1925'te kapısına duvar örülerek gizlenen türbesi ve Mardin Tarihî Medreseler için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Milletvekili Doğan Bekin soru önergesinde  Türk İslam medeniyetlerinin izlerini taşıyan eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve tescil edilmesini istedi.
Milletvekili Doğan Bekin, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; Mardin İlimizde 22 Şubat 2019 tarihinde Osmanlı Devlet sarayı yanındaki duvar yağışlar nedeniyle yıkılmıştı. Bu yıkılma sonrasında Osmanlı devletinin ilk valisi Yakup Bey’in inşa ettiği Yakubiye Medresesi’nin çeşme eyvanı ve hemen yanında Hüsamiye külliyesi bünyesinde yer alan, daha önce o alanda kubbeli bir cami de olan Sahabi Muhammed El Farisi Bin Cafer Tayyar’ın türbesinin bir kısmı ortaya çıktığını ifade etti  .Duvarın yıkılmasından saklı kalan yapıların ortaya çıkmasının üzerinden 6 yıl geçtiği halde herhangi bir restorasyon çalışma yapılmadığına dikkat çeken Bekin," Aksine birçok kez duvar örülmek istenmiştir. Bölge halkının karşı çıkması sonucunda duvar örülmemiştir. Araştırmacı yazar Nihat Ayanoğlu,2 yıl boyunca Ezher Üniversitesinde binlerce kitabı tarayarak, Sahabi Muhammed El Faris Bin Cafer Tayyar’ın hayatını ve kabrinin kesin yerini tespit etmiştir. Bir çok özelliğinin yanı sıra ,Kerbela şehidi olduğu kesin delillerle tespit edilmiştir. Sahabi türbesine de sahip çıkılmamış ve gerekli çalışmalar başlatılmamıştır. Türbenin yer aldığı son dönemlerde El Gazi Mescidi olarak bilinen cami yıkılmışsa da içerisinde yer alan parselin mahfuz Milli Emlak mülkiyetinde olduğu tespit edildiği uzmanlar tarafından edildiğine dikkat çekti.

Bekin bu bilgiler ışığında, Bakan  Mehmet Nuri Ersoy'dan "Duvarın yıkından aradan geçen 6 yıl süre zarfında neden hala tarihi eserlerin restorasyonu konusunda gerekli çalışmalar yapılmamıştı? Yakubiye medresesinin çeşme eyvanı ve yanındaki Hüsamiye Külliyesinin,daha öncesinde de kubbeli bir cami olan sahabi Muhammed el Faris Bin Cafer Tayyar’ın türbesinin restöre edilmesi için yapılacak bir çalışma var mıdır? Tarihi varlıklarımızı koruma altına alarak,Mardin ilimizde ortaya çıkan tarihi eserlerin günümüze kazandırılması için bir proje başlatmayı planlıyormusunuz? Sahabi Muhammed el Faris bin Cafer Tayyar’ın türbesinin gerek Mardin ilimize gerekse ülkemizin tarihi varlıklarını günümüze kazandırmak için tescil verilecek midir?" şeklindeki soruların cevaplanmasını istedi.

Mardin Medreseleri Koruma Derneği MADDER Başkanı İbrahim Yüksel ise,Milletvekili Doğan Bekin'in mecliste verdiği soru önergesinde Mardin tarihi açısından son derece önemli olduğunu belirterek,kendisine Yaptığı girişimlerden dolayı  teşekkür etti.

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