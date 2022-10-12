Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti’ye katıldı. Turhan Çömez’e rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti saflarına katılan Turhan Çömez'e parti rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde Turhan Çömez'e söz veren Akşener, "Aramıza misafir olarak gelmedin. Güç kattın. Allah utandırmasın" diyerek rozeti taktı.

Turhan Çömez ise, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak ve bu aziz millete hak ettiği refahı, huzuru, güveni ve mutluluğu yaşatacak olan bu muhteşem kadro ve onun lideri ile omuz omuza mücadele etmekten onur duyacağını kaydetti.