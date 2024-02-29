Son Dakika

Turhal’da Bağımsız Adaydan Kaymakama tepki

SİYASET 29.02.2024, 17:28
Turhal’da Bağımsız Adaydan Kaymakama tepki

Turhal’da İlçe Kaymakamı Turan Soğukoluk’un seçime girecek olan belediye başkan adaylarının katılımıyla yapılan seçim güvenliği toplantısına davet edilmediğini söyleyen Bağımsız Aday Yusuf Bayın “Turhal’da seçime şimdiden gölge düştü” diyerek olaya tepki gösterdiTokat Haber Gazetesi / TOKAT (İGFA) -  Tokat’ın Turhal ilçesinde Bağımsız aday Yusuf Bayın, 27 Şubat 2024 günü Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk başkanlığında Turhal'da seçime girecek olan belediye başkan adaylarının katılımıyla yapılan seçim güvenliği toplantısına davet edilmediğini söyledi.

Bayın, “Seçim güvenliği toplantısına davet edilmememle birlikte seçimlere yaklaşık 1 ay gibi bir zaman kala Turhal'da seçimlere gölge düşürülmüştür’’ dedi.

“ŞAHSIMI DESTEKLEYEN TURHALLILAR HİÇE SAYILMIŞTIR”

Yazılı bir basın açıklaması yapan Turhal ilçesi Bağımsız Adayı Yusuf Bayın, “Kozmopolit bir yapıya sahip olan ilçemizde her seçim dönemi sancılı bir süreç yaşanmıştır. Yakın tarihte bunun açık örneklerini görebiliyoruz. Turhal kamuoyu da bunu çok iyi biliyor. Böyle bir toplantıya davet edilmemem şahsımı destekleyen Turhallı hemşehrilerimi hiçe saymaktır, onları yok saymaktır. Bu davranışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil makamı olan Turhal Kaymakamlığı tarafsızlığını yitirmiş ve o makamda oturan Kaymakam Turan Sogukoluk'un birilerinin güdümü altında olduğunu ispat etmiştir. Zaten son günlerde Turhal Kaymakamı ile ilgili kamuoyundaki dedikoduların da doğruluğu bir kez daha ispatlanmış oldu.” İfadelerini kullandı.

“DEVLET BÜYÜKLERİMİZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR”

Turhal’ın Bağımsız Adayı Bayın, açıklamasına şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın birlik ve beraberlik düsturu ile sürdürdüğü devlet yönetim anlayışı ile yakından uzaktan bağdaşmayan bu anlayışa başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız ve Tokat Valimizin de taviz vermeyeceğini ve konunun üzerine titizlikle gideceklerini ümit ediyorum. Çünkü artık Turhal'daki yerel seçimlere bu saatten sonra şaibe karışmıştır. Mevcut Turhal Kaymakamı ile gidilecek bir yerel seçime her türlü fitne ve fesat karışabilir. O yüzdendir ki bu Kaymakamla Turhalda seçim çok sıkıntılı geçecektir. Devlet büyüklerimizin bu konuda gereğini yapacaklarından zerre kadar şüphem yoktur.

“DEMEK Kİ BİRİLERİNİ KORKU SARDI”

Bu davranışın cezasız kalmamamsının tek temennisi olduğunu söyleyen Yusuf Bayın, vatandaşlardan yoğun telefon aldığını belirterek “Biz neden yok sayılıyoruz. Bu kimin oyunudur. Bu oyunu biz bozarız gibi söylemlerle karşı karşıya kaldık. Fakat biz Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk gibi ateşe körükle gitmek yerine vatandaşlarımıza sakin olmalarını ve bunun suçlularının mutlaka cezasını çekeceğini söyledik. Bu seçim güvenliği toplantısına davet edilmememizin ya da davet ettirilmememizin en önemli nedeni ise bağımsız aday olarak toplumda karşılık görmemiz ve her geçen gün yükseliş trendinde olmamdır. Çünkü Turhallı seçmenlerimizin büyük bir bölümünün şahsımı destekleyeceklerini yüksek sesle haykırmalarıdır. Demek ki birilerini korku saldı ki Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk ile olan samimiyetlerini de kullanarak bizi toplantıya davet ettirmemiştir.” İfadelerini kullandı.

“LÜTFEN HAKKINIZI KİMSEYE YEDİRMEYİN”

Bayın, “Değerli hemşerilerim şunu çok iyi bilsinler ben hem şahsımın hem de onların hakkını kimseye yedirmem. O makamlarda oturup da halkını hiçe sayanlardan da hesabını soracağım. Şahsıma oy verin ya da vermeyin lütfen hakkınızı kimseye yedirmeyin. Halkın makamlarında oturup ta halkını hiçe sayanlara da fırsat vermeyin.  Sözün özü bizler hancıyız ama onlar yolcu. Şunu herkes çok iyi bilsin ki kimse bizi birbirimize düşüremez. Çünkü biz HEP BİR HALLI TURHALLIYIZ” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9