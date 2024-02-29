Turhal’da Bağımsız Adaydan Kaymakama tepki

Turhal’da İlçe Kaymakamı Turan Soğukoluk’un seçime girecek olan belediye başkan adaylarının katılımıyla yapılan seçim güvenliği toplantısına davet edilmediğini söyleyen Bağımsız Aday Yusuf Bayın “Turhal’da seçime şimdiden gölge düştü” diyerek olaya tepki gösterdiTokat Haber Gazetesi / TOKAT (İGFA) - Tokat’ın Turhal ilçesinde Bağımsız aday Yusuf Bayın, 27 Şubat 2024 günü Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk başkanlığında Turhal'da seçime girecek olan belediye başkan adaylarının katılımıyla yapılan seçim güvenliği toplantısına davet edilmediğini söyledi.

Bayın, “Seçim güvenliği toplantısına davet edilmememle birlikte seçimlere yaklaşık 1 ay gibi bir zaman kala Turhal'da seçimlere gölge düşürülmüştür’’ dedi.

“ŞAHSIMI DESTEKLEYEN TURHALLILAR HİÇE SAYILMIŞTIR”

Yazılı bir basın açıklaması yapan Turhal ilçesi Bağımsız Adayı Yusuf Bayın, “Kozmopolit bir yapıya sahip olan ilçemizde her seçim dönemi sancılı bir süreç yaşanmıştır. Yakın tarihte bunun açık örneklerini görebiliyoruz. Turhal kamuoyu da bunu çok iyi biliyor. Böyle bir toplantıya davet edilmemem şahsımı destekleyen Turhallı hemşehrilerimi hiçe saymaktır, onları yok saymaktır. Bu davranışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil makamı olan Turhal Kaymakamlığı tarafsızlığını yitirmiş ve o makamda oturan Kaymakam Turan Sogukoluk'un birilerinin güdümü altında olduğunu ispat etmiştir. Zaten son günlerde Turhal Kaymakamı ile ilgili kamuoyundaki dedikoduların da doğruluğu bir kez daha ispatlanmış oldu.” İfadelerini kullandı.

“DEVLET BÜYÜKLERİMİZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR”

Turhal’ın Bağımsız Adayı Bayın, açıklamasına şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın birlik ve beraberlik düsturu ile sürdürdüğü devlet yönetim anlayışı ile yakından uzaktan bağdaşmayan bu anlayışa başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız ve Tokat Valimizin de taviz vermeyeceğini ve konunun üzerine titizlikle gideceklerini ümit ediyorum. Çünkü artık Turhal'daki yerel seçimlere bu saatten sonra şaibe karışmıştır. Mevcut Turhal Kaymakamı ile gidilecek bir yerel seçime her türlü fitne ve fesat karışabilir. O yüzdendir ki bu Kaymakamla Turhalda seçim çok sıkıntılı geçecektir. Devlet büyüklerimizin bu konuda gereğini yapacaklarından zerre kadar şüphem yoktur.

“DEMEK Kİ BİRİLERİNİ KORKU SARDI”

Bu davranışın cezasız kalmamamsının tek temennisi olduğunu söyleyen Yusuf Bayın, vatandaşlardan yoğun telefon aldığını belirterek “Biz neden yok sayılıyoruz. Bu kimin oyunudur. Bu oyunu biz bozarız gibi söylemlerle karşı karşıya kaldık. Fakat biz Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk gibi ateşe körükle gitmek yerine vatandaşlarımıza sakin olmalarını ve bunun suçlularının mutlaka cezasını çekeceğini söyledik. Bu seçim güvenliği toplantısına davet edilmememizin ya da davet ettirilmememizin en önemli nedeni ise bağımsız aday olarak toplumda karşılık görmemiz ve her geçen gün yükseliş trendinde olmamdır. Çünkü Turhallı seçmenlerimizin büyük bir bölümünün şahsımı destekleyeceklerini yüksek sesle haykırmalarıdır. Demek ki birilerini korku saldı ki Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk ile olan samimiyetlerini de kullanarak bizi toplantıya davet ettirmemiştir.” İfadelerini kullandı.

“LÜTFEN HAKKINIZI KİMSEYE YEDİRMEYİN”

Bayın, “Değerli hemşerilerim şunu çok iyi bilsinler ben hem şahsımın hem de onların hakkını kimseye yedirmem. O makamlarda oturup da halkını hiçe sayanlardan da hesabını soracağım. Şahsıma oy verin ya da vermeyin lütfen hakkınızı kimseye yedirmeyin. Halkın makamlarında oturup ta halkını hiçe sayanlara da fırsat vermeyin. Sözün özü bizler hancıyız ama onlar yolcu. Şunu herkes çok iyi bilsin ki kimse bizi birbirimize düşüremez. Çünkü biz HEP BİR HALLI TURHALLIYIZ” dedi.