Tünel Emekçileri'nden kart faizlerinin artırılmasına tepki

Tünel Emekçileri Derneği Başkanı ve Adil Türkiye Partisi (ATP) Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demiroğlu, kredi kartı faizlerinin yüzde 5'e yükseltilmesi kararına sert bir tepki gösterdiANKARA (İGFA) - Faiz artışının memurlar, emekliler, işçiler ve esnaflar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Tünel Emekçileri Derneği Başkanı Ümit Demiroğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Demiroğlu, "Kredi kartı faizlerindeki bu aşırı artışla, geçim sıkıntısı içindeki vatandaşlarımızın yükü daha da ağırlaştı. Zaten daralan bütçeler, şimdi daha da zorlanacak," diyerek durumun vahametini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki "faiz" konusundaki sözlerini anımsatan Demiroğlu, "Hani faiz haramdı, düşecekti? Ne yazık ki vatandaş yine yalan, dolan ve talan politikalarının kurbanı oldu. Yaparsa AKP yapar dediler, maalesef yaptılar ve yine emekçinin sırtına yüklediler," ifadelerini kullandı.