Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan Adayı Recep Güngör, belediyecilik anlayışını sert bir dille eleştirirken sosyal ve kırsala da önem veren belediyeciliğe geçiş yapacaklarını duyurdu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Recep Güngör, “Projelerimizle konuşulmak istiyoruz. Yapacaklarımız ile gündemden düşmeyeceğiz. Herkesin gelişme düzeyini örnek göstereceği bir Kocasinan olacak. Bunun için projelerimizden birkaçını söylemeliyim. İlk olarak tüccar belediyeden sosyal belediyeciliğe geçişi sağlayacağız. Geniş yüz ölçümüne sahip ilçemizde yalnızca vatandaşın ihtiyacını karşılamak için mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait tarım arazisi vasfını yitirmiş arsalar öncelikli olarak değerlendirilecek, uygun fiyat, uygun ödeme koşulları ve ev yapma şartıyla vatandaşın kullanımına sunulacak. Toplam 360 m2 arsa üzerine ilk etapta 10.000 adet bahçeli konutlar yapacağız. Bu sistem sayesinde vatandaşımızı depreme dayanıklı ev sahibi yapacağız.” dedi.

SP Kocasinan Belediye Başkan Adayı Recep Güngör, “İkinci olarak ise kamu yatırım ve harcamalarının kırsala yönlendirilmesini sağlayacağız. Kırsaldaki vatandaşımıza hizmet gitmediği için şehir merkezlerine göç ediyorlar. Bizim ilçemiz 1.554.776 km2 yüz ölçümü ile merkez ilçeler arasında en büyük yüzölçümüne sahip ilçemizdir. Kayseri ilimizin belirli bir bölgesine toplanan kamu yatırımlarını sistematik bir planlama ile Kocasinan ilçemizin tamamına yaymayı hedefliyoruz. Bu sayede örneğin hem belirli bölgelerde yoğunlaşan trafiği orta vadede minimuma indirmeyi hem de yapı yoğunluğu ve nüfus yoğunluğunu da uzun vadede OECD standartlarına ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Kırsala gidecek hizmet baş tacımız oldukları gerçeğini yaşamalarına da imkân verecektir.” açıklamasında bulundu.