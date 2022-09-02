Trafik kazalarının nedeni 'Aydın'lansın

Son aylarda meydana gelen trafik kazalarındaki artışta dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, konuyu Meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya trafik kazalarının yeniden artmasının gerekçelerini sordu.

BURSA (İGFA) - Verdiği önergede CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın, 2022 Temmuz ayında 41.763 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazaların 33 bin 116’sının yerleşim yerinde, 8 bin 647'sinin ise yerleşim dışında olduğunu söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü rakamlarına göre 2022 Temmuz Ayı’nda 260 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve 30 bin 297 vatandaşımızın yaralandığını belirten Aydın, Temmuz Ayı’nda meydana gelen kazaların 409’unun yolcu otobüsü olduğunu kaydetti.

2022 yılının ilk yedi ayında toplam otobüs kaza sayısının 3 bin 345 olduğuna dikkat çeken Erkan Aydın, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti: "Trafik kazalarının yeniden artmasının gerekçesi nedir? 2022 Yılı Temmuz Ayı’nda kaza sayısı neden artış gösterdi. Bir ay içinde 409 otobüsün kaza yapması nasıl açıklanmalı? Otobüs şirketleri ve şoförleri yeterince denetleniyor mu? Bu konuda yeni önlemler alınması konusunda bir çalışmanız var mı?"