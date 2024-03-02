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Tokat'ta seçim coşkusu meydanlara sığmadı

SİYASET 02.03.2024, 18:04
Tokat'ta seçim coşkusu meydanlara sığmadı

Tokat'ta seçim heyecanı, Başkan Eyüp Eroğlu'nun halkla iç içe geçirdiği Devegörmez Mahalle Buluşması ile zirveye ulaştı.TOKAT HABER GAZETESİ / Nurhan İÇMEZ

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, seçim kampanyası kapsamında gerçekleşen Devegörmez Mahalle Buluşması'nda halka seslendi. Geleneksel salon buluşmalarının ötesine geçen bu etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle meydanlara taşarak miting atmosferinde gerçekleşti. Başkan Eroğlu'nun samimi ve içten yaklaşımıyla halkla buluştuğu bu özel günde, gerçekleştirilen projeler ve gelecek dönem için planlanan vizyon projeler halkla paylaşıldı. İşte bu tarihi buluşmadan önemli başlıklar:
  GÖNÜL KÖPRÜLERİYLE BİRLEŞEN TOKAT Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Devegörmez Mahallesi'ndeki buluşmada, mahalle sakinleri ve tüm Tokat halkına teşekkürlerini sunarak başladı. Eroğlu, "Bu akşam bizleri aile sıcaklığında karşılayan, coşkuyla destek veren her birinize minnettarım" dedi. Başkan, gönül insanı olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, Tokat'a olan sevgi ve bağlılıklarını her fırsatta gösterdiklerini belirtti.

ON YILLIK İCRAATLAR VE GELECEĞE DAİR VAATLER Başkan Eroğlu, görev süresi boyunca Tokat için gerçekleştirdiği 124 projeyi anımsatarak, "Her bir projemiz, sizlerin desteği ve dualarıyla hayata geçti" ifadelerini kullandı. Gelecek dönem için hedeflerini de paylaşan Eroğlu, nüfusu ve ekonomiyi büyütmeyi, turizm ve tarım alanlarında gelişmeler sağlamayı öncelikli hedef olarak belirlediğini açıkladı. Kentsel dönüşüm ve yeni konut projeleriyle Tokat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

SEÇİMLER VE TOKAT'IN GELECEĞİ Eroğlu, 31 Mart seçimlerinin Tokat için bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, "31 Mart'ta düğünümüz var. Bu şehrin daha iyi hizmetlerle buluşacağı bir gün olacak," dedi. Mahalle buluşmasının coşkusuna dikkat çeken Eroğlu, "Salonlara sığmayınca meydanlara taştık. Bu, bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesi. 31 Mart'ta Tokat için, siz değerli hemşehrilerimiz için gece gündüz çalışmaya, dertlenmeye söz veriyorum," ifadelerini kullandı.

TOPLU KONUT PROJELERİNE BÜYÜK VURGU Başkan Eroğlu, en önemli gördüğü konuların başında şehri büyütmek olduğunu belirterek, "Nüfusu ile, ekonomisi ile, turizmi, tarımı ile büyütmek gibi bir derdimiz var. 175 Bin nüfusa sahip bir şehiriz. Önümüzdeki 10 yılda inşallah 250 Bin nüfusu yakalayacaktır. Bizler de 10 yılı, 50 yılı planlayan çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Öncelikle coğrafi, imar alanlarını büyüteceğiz. Şehrimizin nüfusunun yaşadığı yerleri belirlerken şehre yeni konut alanları oluşturarak konut fiyatlarını aşağı çekmeyi planlıyoruz. 10 Yılda yaptığımız çalışmalara ilave kentsel dönüşüm çalışmalarımızla önümüzdeki 5 yıllık sürecin planını hazırladık. Bundan tam bir ay önce Toplu Konut İdaremizle yaptığımız görüşmeler neticesinde Tokat’ımızda tam 2 Bin konutun TOKİ idaresi ve belediyemiz işbirliğinde yapılmasının kararını aldık. 2 Bin Konut hamlemiz Tokat’ımıza hayırlı olsun" dedi.

750 KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ YAPILACAK Başkan Eroğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaparak, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızla da 750 hanemizin dönüşümünü birlikte yapacağız. Bizler konuşmuyoruz, kaf dağından vaatler vermiyoruz. Bizler bu şehrin ihtiyacı olan gerçekçi projelerle sizlerin karşısındayız. Belediyemizin yapacağı konut hamlelerinden birisi de 72 adet konutumuzun da ihalesine çıktık. 11 Mart’ta ihalesini yapıyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında yapacağımız 72 konutun da temelini atacağız" diye konuştu.

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