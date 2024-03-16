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Tokat'ta kentsel dönüşüm devrimi

Tokat Belediye Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala basın mensuplarının sorularını yanıtladıNurhan İÇMEZ / TOKAT HABERTOKAT

SİYASET 16.03.2024, 13:15
Tokat'ta kentsel dönüşüm devrimi

Tokat Belediye Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala basın mensuplarının sorularını yanıtladıNurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) --  Tokat Belediye Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı Avukat Eyüp Eroğlu'nun, yerel seçimlere sayılı günler kala basın mensuplarının sorularını yanıtladığı program, Belediye Mahalle Konağında ve gazeteci Murat Onur'un moderatörlüğünde basın mensupları Dursun Ekrem Er, Ahmet Demirağ, Yunus Aybakan, Çetin Kamil Genç, Fatih Kılıç, Çetin Kamil Genç ve Kemal Özdilek'in katılımı ile gerçekleşti.

 BAŞKAN EROĞLU'NUN KENTSEL DÖNÜŞÜM VİZYONU

Başkan Eroğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında şunları söyledi: "10 yılda 2 bin 305 adet depreme dayanıksız binayı yıktık ve yerlerine 8 bin 300 konut inşa ettik. 2016-2021 yılları arasında birinci kentsel dönüşüm hamlemizi gerçekleştirdik. Bunları, belediye meclisimizce aldığımız kararlarla başardık ve kentsel dönüşümün önünü açtık. Kat artışları ve inşaat yapma emsal artışları vererek, kentsel dönüşüm ilan edenlere yüzde 25 ekstra bir takım haklar vererek önlerini açtık. Bu sayede Topçam, 600 Evler mahalleleri başta olmak üzere şehrimizin değişik yerlerinde kentsel dönüşüm hamlemizi yaptık. Şimdi de ikinci kentsel dönüşüm hamlesini başlatıyoruz; bu, 7 bin 500 konutun dönüşümü olacak. Mahalle bazlı 4 bin 500 konut, ada ve site bazlı ise 3 bin konutun dönüşümü ile ilgili çalışmalar yapacağız."

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANININ ZİYARETİ VE YENİ PROJELER

Başkan Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 24 Mart'ta Tokat'a ziyarette bulunacağını ve bu ziyaretin kentsel dönüşüm projeleri için önemli olduğunu belirtti. "Kale bazlı risk alanlarında bakanlığımızın desteklerini alacağız. TOKİ başkanlığımızca 2 bin tane kentsel dönüşüm konutları üreteceğiz. Ayrıca inşaat sektöründe faaliyet gösteren insanlarımızı da sürecin içine katacağız. Yani ada ve site bazlı yerlerde inşaat ve kat haklarını artırarak oralara müteahhitlerin girebileceği bir hale sokarak vatandaş, belediye ve müteahhitlerin girdiği bir anlayışla bu dönüşümleri başlatacağız."

YENİ TOKAT SANAYİ SİTESİ VE SOSYAL PROJELER

Yeni Tokat Sanayi Sitesinin temel atma tarihi ve ilgili planlar hakkında da bilgi veren Başkan Eroğlu, "Tokat sanayisinin yapımını 2024 yılı programına aldırdık. Yaz aylarında temelini atıyoruz. İlk etapta 350 milyon TL kaynak aktarıldı. Yeni sanayi sitesinin temelini Haziran-Temmuz ayında atmayı planlıyoruz ve 3 yıl içinde tamamlanacak," dedi.

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