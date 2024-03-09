Tokat'ta bilboardlara sığmayan proje
AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu'nun seçim stratejisi dikkat çekiyor.Nurhan İçmez / TOKAT HABER
TOKAT (İGFA) - Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, Tokat'ta seçim heyecanı giderek artıyor. AK Parti'nin belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu, dikkat çekici bir kampanya stratejisi ile ön plana çıkıyor. Eroğlu'nun 101 projeden oluşan seçim vaatleri, kampanyanın merkezini oluşturuyor. Ancak bu projelerin tümünü bilboardlarda tanıtmak mümkün olmadığından, Eroğlu ve ekibi yaratıcı bir çözüm geliştirdi.
DİJİTAL ÇÖZÜM: urayasigmaz.com Eroğlu'nun seçim kampanya ekibi, projelerin detaylarını bilboardlara sığdıramayınca Burayasigmaz.com adında bir web sitesi oluşturdu. Bu site aracılığıyla, Eroğlu'nun 101 seçim projesi hakkında detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen bilboardlarda bulunan QR kodları sayesinde, vatandaşlar doğrudan bu siteye yönlendiriliyor ve projeler hakkında kapsamlı bilgi edinebiliyorlar.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|29
|38
|10. Alanyaspor
|29
|36
|11. A.Demirspor
|29
|35
|12. Kayserispor
|28
|35
|13. Konyaspor
|29
|34
|14. Samsunspor
|28
|33
|15. Ankaragücü
|28
|30
|16. Karagümrük
|28
|29
|17. Hatayspor
|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Boluspor
|26
|42
|7. Bandırmaspor
|26
|41
|8. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|26
|27
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Barcelona
|28
|61
|3. Girona
|27
|59
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|27
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|28
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9