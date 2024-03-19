Tokat'ta AK Parti'den seçim maratonu

Tokat'ta Eyüp Eroğlu ve teşkilat üyeleri, gece boyunca süren maraton sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek birliktelik mesajı verdi. Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat İl Teşkilatı, yoğun bir seçim çalışması maratonunun ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, "AK Parti ailesi olarak 12 ilçemizde destan yazmaya hazır ve kararlıyız" mesajıyla geceye damga vurdu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalar, partililerin azmi ve kararlılığını gözler önüne serdi.

EYÜP EROĞLU'NUN SEÇİM SÖZLERİ Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı Av. Eyüp Eroğlu, Yeni Hayat Evleri sakinleriyle buluştu. Eroğlu, "Durmadan, yorulmadan Tokat için çalışmaya devam edeceğiz" dedi ve Tokat Yüzyılı'nda gerçekleştirilecek yeni projelerin müjdesini verdi. Eroğlu, akşamın geç saatlerine kadar süren istişarelerde bulunduğu Yeni Hayat Evleri sakinlerine teşekkürlerini iletti.

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'NE ZİYARET Başkan Eroğlu, Yeni Hayat Evleri ziyaretinin ardından, AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Burada değerli dava arkadaşlarıyla bir araya gelen Eroğlu, "Tokat Yüzyılı için çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

GECEYE DAMGA VURAN FİNAL AK Parti Teşkilatı, geceyi İl Başkanı Ali Özer, Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ve diğer parti üyeleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda gecenin final fotoğrafı ve mesajıyla noktaladı. Bu birliktelik, AK Parti'nin 12 ilçede destan yazma kararlılığını bir kez daha vurguladı