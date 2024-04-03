Tokat Niksar'da Başkan Tepebaşı göreve başladı

Tokat'ın Niksar ilçe Belediye Başkanı seçilen Semih Tepebaşı, mazbatasını aldı.TOKAT (İGFA) - Niksar Adliyesinde mazbatasını alan Niksat Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Niksar Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşma yaptı.

"Sizlerle birlikte çok daha güzel bir Niksar inşa edeceğiz" diyen Tepebaşı, "Sevgi, saygı, hoşgörü içerisinde. İnanın her şey çok daha fazla güzel olacak. Kim Niksar’ımıza bir çivi çaktıysa Allah ondan razı olsun. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Niksar için çok büyük bir fırsat var arkadaşlar. Tabii ki siyaseten üzüldüğümüz anlar oldu. Tokat’ımızda birçok ilçemiz ve merkezimizi kaybettik ama Niksar’ımız bu şansı mutlaka değerlenecek arkadaşlar. Niksar şu anda Tokat’ın parlayan yıldızı. Bunu ben söylemiyorum. Bunu milletvekillerimiz, büyüklerimiz söylüyor. Allah'ın izniyle, ayrıştırmadan, birleşerek herkesi kucaklayarak çok güzel bir belediyecilik anlayışıyla Niksar’a hizmet edeceğiz. Artık sizler bizlere emanetsiniz. Niksar için çalışacağız, Niksar için üreteceğiz" dedi.

Başkan Tepebaşı, daha sonrasında makamına geçerek tebrikleri kabul etti.