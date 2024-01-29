Türkiye Komünist Partisi (TKP) Hacıbektaş ve Toroslar belediye başkan adaylarını tanıttı.ANKARA (İGFA) - Aday tanıtım etkinliğinde söz alan Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkanı Adayı Işık Altuğ: “Şimdi Hacıbektaş’taki değişim için elini taşın altına koymak isteyen bütün sol, demokrat, ilerici, aydınlık güçler ile birlik zamanı. Gelin hep beraber aydınlık bir Hacıbektaş için birlikte çalışalım. Gelecek güzel günleri birlikte kuralım. Dostlar, canlar şimdi Hacıbektaş’ta değişim zamanı, Hacıbektaş için bir araya gelme zamanı. Kavgalara, çekişmelere, çıkar çatışmalarına son verme zamanı. Şimdi Hacıbektaş için oylarımızı komünist belediyeciliğe verme zamanı.” dedi.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve sanatçı İlyas Salman’ın da katıldığı etkinlikte konuşan Okuyan "Belediyeler Türkiye'de para kazanılan bir kurum haline gelmiş. Belediye başkanlıkları rantın ve paranın dağıtıldığı, o yerleşimlerdeki olanakların dağıtıldığı bir koltuk. Halka ait kaynakları çeşitli şirketlere peşkeş çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

EMEKÇİLERİN TOROSLAR’I İÇİN

Mersin Toroslar’da yapılan aday tanıtım etkinliğinde söz alan TKP Toroslar Belediye Başkanı Adayı Yusuf Özer: "Emekçilerin seçilme hakkının yok sayıldığı bu düzende, emekçi bir belediye başkanı adayı olmaktan, tüm emekçilerin, yoksulların sesi olmaktan dolayı çok mutluyum. Omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım." dedi.

SİNOP YALI SEMT EVİ AÇILDI

TKP emekçi mahallelerinde dayanışma ve mücadelenin merkezi olarak ilan ettiği semtevlerine de bir yenisini ekledi. Sinop’ta Ayancık’ın ardından Sinop Yalı Semtevi’nin açılışı TKP MYK üyesi İlter Aslaner ve TKP Sinop Belediye Başkanı Adayı Arzu Kayhan Dizdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.