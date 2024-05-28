TKP'den İsrail'e tepki
Türkiye Komünist Partisi İsrail’in Filistin’e dönük sürdürdüğü katliama ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Türkiye Komünist Partisi İsrail’in Filistin’e dönük sürdürdüğü katliama ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.ANKARA (İGFA) - İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampına düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 45’e yükseldi. Konuya ilişkin Türkiye Komünist Partisi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İsrail savaş uçaklarının dün Refah’ta bombaladığı çadır kampında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 45’e yükseldi, Netanyahu katliamdan “trajik hadise” diye söz etmesine tepki gösterilen açıklamada “Refah’ta yaşanan katliam Filistin topraklarının her karışını hedef alan İsrail saldırganlığının barbarca bir uzantısıdır. Asıl trajik hata topyekün siyonist ideoloji ve soykırımcı İsrail politikalarıdır. Katil İsrail kaybedecek, direnen Filistin halkı mutlaka kazanacak.” denildi.
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