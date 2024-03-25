TİP yöneticileri Karşıyakalı Yazar Zeki Büyüktanır’ı ziyaret etti

Türkiye İşçi Partisi Karşıyaka İlçe örgütü, İlçe Başkanı Gökçe Karahan, Belediye Başkan Adayı Alp İçen, İlçe Yönetim Kurulu emek ve basın sorumlusu Ozan Öcal ve Belediye meclis üyesi adayı Tayfun Pezek Yazar Zeki Büyüktanır’ı evinde ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Zeki Tanır’ın sohbetinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Türkiye İşçi Partisi Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi adayı Tayfun Pezek, “Edebiyat dünyamıza kültür ve sanat alanına onlarca eser katarak Karşıyaka’mızın katma değerini artıran ve fikir alışverişi yaparak bilgisinden yaralandığımız sevgili değerli büyüğümüz Zeki Büyüktanır ile buluşmaktan onun keyifli sohbetini dinlemekten büyük bir mutluluk duyduk. İlçe örgütümüzün kitaplığında bulunması için şimdilik son eseri olan Homeros ve Anadolu isimli kitabını bize armağan etti, bundan büyük bir onur duyduk” diye konuştu.

Yazar Zeki Büyüktanır’ın ilkokul öğretmeni olduğunu hatırlatan Pezek, yazarın 95 yaşında olmasına karşın bir öğretmen olarak disiplinli bir şekilde çalıştığını ve durmadan okuyarak, araştırarak ve incelemeler yaparak yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

Pezek, “Bana Türk edebiyatını, Türk tarihini sevdiren öğreten, Sosyal Bilgiler dersini sevdiren aşılayan İzmir Karşıyaka Bostanlı Mustafa Reşit Paşa İlkokulu’nda benim ilkokul öğretmenimdir. Bir Hitit Destanı Tılgarimo, Pir Sultan Abdal Destanı, Telgraflarla Devrim Yaratan Önder Atatürk, Benim Kabem Anadolu, Homeros’a Mektuplar, Madımak Çığlığı ve daha birçok araştırma inceleme kitapları yayımlayan benim ilkokul öğretmenim yazar Zeki Büyüktanır’ı evinde ziyaret etmenin mutluluğuna onuruna eriştim. Zeki Büyüktanır’ın sevdası büyüktür. Bu sevdanın içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kibele, Homeros, Hacı Bektaşi Veli, Hasan Hüseyin Korkmazgil ve daha nice değerler var. İşte bunların toplamı Anadolu ediyor” diye konuştu.