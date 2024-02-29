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TİP Karşıyaka'nın sorunlarını ilk ağızdan dinliyor

SİYASET 29.02.2024, 17:15
TİP Karşıyaka'nın sorunlarını ilk ağızdan dinliyor

Türkiye İşçi Partisi Karşıyaka (TİP) İlçe örgütü, vatandaşlarla sohbet ederek ilçenin sorunlarını ilk ağızdan tespit ediyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye İşçi Partisi Karşıyaka (TİP) İlçe örgütü, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Alp İçen, Karşıyaka İlçe örgütü Başkanı Gökçe Karahan ve Belediye Meclis Üyesi Adayları Tayfun Pezek (Dıgıl Tayfun), Metin Sevinç, Vedat Güler, Ayşe Tutucu, Zeki Mertcan Baltepe, Fatoş Banu Birsin Çıraklar, Melek Altınkaya, Erden Ünal, Çağan Uysal, İbrahim Hakkı Kayaalp ile beraber her gün mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretlerde mahalle esnafı ziyaret ediliyor, yurttaşlarla bir araya gelerek sohbet ederek sorunları ilk ağızdan tespit ediyor.

KSK, ARMASININ İÇİNDE AY-YILDIZ TAŞIMA HAKKINA SAHİP ÜÇ KULÜPTEN BİRİDİR

Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Alp İçen, TİP olarak diğer parti ve parti adayları gibi ayağı yere basmayan, afaki, uçarı, kaçarı vaatler zincirleri sıralayan, sıralayacak olan bir parti olmadığını ifade etti. Her giden belediye başkanının ve partisinin belediye kasasını tam takır kuru bakır bırakıp gittiğini iddia eden İçen, “Şu var ki Karşıyaka esnafı, yurttaşı, çarşısı, pazarı, doğası, taraftarı ve doğal güzellikleriyle çok özeldir. Öncelikle şuradan yola çıkalım 1972 yılında dikilen ve belediyemizin logosu olan 1972 yılında dikilen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, mermi taşıyan cefakar Türk Anası, Cumhuriyet ve Demokrasi ile başlayan seçme seçilme ve her dalda yetişen ve uğraş veren öğretmen, hukukçu, kimyager çağdaş Türk kadınlarını simgeleyen Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, Anayasa Meydanı ve Karşıyakalıların kadına verdiği değerin simgesi olan ayrıca KSK, armasının içinde ay-yıldız taşıma hakkına sahip üç kulüpten biridir” dedi.

MÜTEAHHİDİN ÇIKARINA İMAR DÜZENLEMESİ YAPMAYIZ

Karşıyaka yurttaşıyla, çarşısıyla, doğasıyla, taraftarıyla, doğal güzellikleriyle farklı ve birikim olan tek buçuklu semt olduğunu dile getiren Alp İçten şöyle devam etti:

“İşte bu potansiyelin ben buradayım demesi gerekli. Halk hizmet bağımlısı kılındı ve müşteri haline getirildi. Oysa bizler hizmet bağımlılığı ve yurttaşı vatandaşı bir müşteri haline getiren bu düzeni değiştireceğiz. O nedenle yeni bir yurttaşlık bilinci ile Karşıyaka’mızı halkımız ile birlikte halk için halk yararına yöneteceğiz. Bizler üç beş müteahhidin çıkarına imar düzenlemesi yapmayı bilmeyiz. Bizler kamu kaynaklarının üç beş para babası için çarçur edilmesi onlara aktarılması nasıl oluyor bilmeyiz. Biz halkın vergileri ile oluşan kaynakları bu doğal zenginlikleri halkın yararına halkın çıkarı için kullanmayı halkımızla beraber yönetmeyi bunun için beraber çalışmayı çok iyi biliriz.”

MECLİSİN SİGORTASI OLACAĞIZ

Belediye Meclislerinde de sigorta olacaklarını vurgulayan İçten belediye meclislerinde bir denetim mekanizması bir fren olacaklarını söyledi. İçten, “Amacımız 4 milletvekiliyle TBMM'de nasıl ses çıkarıp kıyametler koparıyorsak aynısını halkımızı bilinçlendirerek Belediye Meclisinde olan bitene sigorta fren olacağız. O neden ile Karşıyaka’mızın farkını fark ettirerek halk bilinci halk iradesi halkın katılımı ile beraber birlikte Belediyeyi yöneterek CHP'nin şapkamı koysam kazanırım dediği yerde CHP'nin istirahate çekilmesini sağlayarak CHP'nin kendi içinden 25 veya 30 kendi partilisini aday göstermeyerek seçmenine haksızlık yaptığı yerde İYİ Partili ve MHP kökenli birini aday göstererek belediyemizi ve yurttaşımızın iradesine haciz koyması isteminden ötürü biz TİP olarak #değişmek şart diyoruz” diye konuştu.

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