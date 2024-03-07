TİP Belediye meclis üyelerinden açıklama: Karşıyakalıların sesi olacağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi adayları ortak bir basın açıklaması yayımladı.İZMİR (İGFA) - Karşıyaka Belediye Meclisi’nde Karşıyakalıların gözü, kulağı, gözü olacaklarını ifade eden meclis üyelerinin açıklamaları şöyle:

"Her meclis toplantısının ardından Karşıyakalılara o gün mecliste ne konuşulduysa anlatacağız. Karşıyakalıların istek, talep ve önerilerini meclise taşıyacağız ve onların takipçisi olacağız.

Bizler Türkiye İşçi Partisi Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Adayları olarak; Karşıyaka Belediye Meclisi’nde halkın çıkarına aykırı en ufak bir adım için bile izin vermeyeceğiz.

Karşıyaka Belediye Meclisi’nde halkın çıkarına aykırı tek bir kararın alınmasına izin vermemek üzere Karşıyaka'da yaşayan tüm halkımızdan yetki, görev ve sorumluluk talep ediyoruz.

Bugün halka gerçekleri anlatmak dünden daha kolaydır. Tehlike soyut değil artık olabildiğince somuttur. Halkın öncülerine düşen ise kendilerine açılan kulaklara gerçekleri fısıldamaktır. Koyu karanlığa inat tan yeri ağarmaktadır. Toplumun öncüleri, ileri unsurları, vatanseverleri farklılıklarını bir kenara bırakarak toplumun ve tarihin sesine kulak vermeliler. Gün ayrılıklara, farklılıklara vurgu yapma, ayrışma günü değil. Gün tarihin de dayattığı gibi ortak paydalarda buluşma günüdür. Küçük grup ve dar çevre çıkarları kenara bırakılıp esaslı paydalarda birleşemeyenler halka ve tarihe hesap vereceklerdir. Bu vebal hepimizin boynundadır.

Halkın ve ülkenin yakıcı sorunları tartışmasız olarak net şekilde ortadadır. Ülke hiç olmadığı kadar bağımsızlığa, halk hiç olmadığı kadar özgürlüğe, laikliğe, eşitliğe muhtaçtır. Bıçak kemiğe dayanmışken hiç kimsenin özellikle vatanseverlerin, sosyalistlerin, devrimcilerin birbirlerinden ayrı olmaları sadece kemikteki bıçağın daha da derinlere inmesine sebep olacaktır.