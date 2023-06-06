TİP, Atalay'ı TBMM için aday gösterdi

TİP, Can Atalay'ı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.ANKARA (İGFA) - Mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulan Hatay Milletvekili Can Atalay, TİP'in TBMM Başkanı adayı olarak gösterildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisinin, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın imzasının yer aldığı dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na bugün saat 15.00’te teslim ettiği bildirildi.

https://twitter.com/tipgenelmerkez/status/1666063347559587841