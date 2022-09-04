Ticaret Bakanlığı'ndan 'Türkçe kılavuz' uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, piyasaya arz edilen ithal mallarda “Türkçe kullanım kılavuzu” zorunluluğu olduğunu söyledi. MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’nun soru önergesini cevaplayan Bakan Muş, kurala uymayan firmalara satışını yaptıkları her bir mal için 200 TL para cezası kesildiğini açıkladı.BURSA (İGFA)- Türkiye’de son yıllarda özellikle ithal ürünlerin Türkçe kullanım kılavuzu olmadan piyasaya arz edilmesinin tüketici mağduriyetine yol açması ve bu konudaki şikayetlerin artması üzerine konuyu TBMM gündemine taşıyan MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun “denetim ve uygulamaya ilişkin” soru önergesi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından cevaplandırıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Dr. Vahapoğlu’nun “Tüketici aldığı ürünü uzun süreli ve anlamına uygun olarak kullanmakta sıkıntı yaşıyor” vurgusuyla yönelttiği, “Bakanlığınızın, ithal edilen ürünlerin Türkçe kullanım kılavuzlarının olmamasıyla ilgili denetlemesi veya çalışması var mıdır?Bakanlığınız ilgili yasaya uymayan kurum ve kuruluşlar için tedbirler geliştirmekte midir?” şeklindeki sorularına verdiği cevapta; yerli veya ithal mal arzında bulunan bütün firmaları Türkçe kullanım kılavuzu konusunda uyardı.

KILAVUZ ZORUNLULUĞU

“6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 55'inci maddesinde ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmelik'inde kılavuzların Türkçe olarak verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır”diyen Bakan Muş, “Bu kapsamda, tanıtma ve kullanma kılavuzlarına ilişkin denetimler kamu kaynaklarının etkin, verimli ve en düşük maliyetle kullanımı da dikkate alınarak şikâyetler üzerine ya da re'sen bakanlığımız ve 81 ticaret il müdürlüğümüz aracılığı ile yapılmaktadır. Diğer taraftan, ilgili Kanun'un 77'nci maddesinin altıncı fıkrasında; ‘Bu Kanun'un 55 'inci ve 56'ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye satışı yapılan her bir mal için 200 Türk Lirası idari para cezası uygulanır’ hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, yapılan denetimlerde perakende satışa arz edilen ve ilgili yasal düzenlemelere aykırı olan her bir tanıtma ve kullanma kılavuzu için 615 TL olmak üzere, gerçekleşen tüketici işlemi sayısı kadar idari para cezası uygulanarak ceza hukukunun temel ilkelerinden olan caydırıcılık ilkesi karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milletvekili Dr. Hidayet Vahapoğlu’nun yine son yıllarda fiyat tarifeleri ve hizmet kusurlarından ötürü eleştiri konusu edilen otomobil yetkili servislerine yönelik soru önergesini de cevaplandırdı.

Bakan Muş, üretici veya ithalatçıların her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere özellikte yetkili servis istasyonunu yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorunda olduğu hatırlattı. Üretici veya ithalatçıların satış sonrası hizmetlerden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsil sorumluluğunun bulunduğunu vurgulayan Bakan Muş, yetkili servis istasyonlarının Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almaları gerektiğini de belirtti.