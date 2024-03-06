Tezcan Karakütük “İmar uygulamaları ile haksız kazanca son”

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, imar uygulamalarında, haksız rant elde etme yoluna asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, imar uygulamalarında, haksız rant elde etme yoluna asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak yazılı bir açıklama yayınladı. Karakütük’ün açıklaması şöyle;“Şehirlerimizin planlamasındaortaya çıkan rantı, toplumsal refahın artırılması için kullanacağız. Milli Görüş’ün “Halka Hizmet, Hakka Hizmettir” anlayışı haksız kazancın karşısındadır.Saadetli kadrolar için emanet kutsaldır, emanete hıyanet edilemez. Halka hizmet etmek, Hakka hizmet ile eşdeğerdir.İmar planlarında yapılı çevrenin oluşumunda temel şehircilik ilkeleri arasında yer alan güneşten faydalanma kuralını tesis edeceğiz. Bir parseldeki yapılaşma, bir diğer parselin güneşten faydalanmasına engel olamaz.İmar planlarında her türlü değişikliği yakın çevre yapılaşma özelliklerini dikkate alarak gerçekleştireceğiz.İmar planlarında mevcut yapılaşma içinde görünümü bozan yapılara izin vermeyeceğiz. Ufki şehir prensiplerine uygun, komşunun güneş hakkını gasp etmeyen, estetik şehirlerin inşası için çalışacağız.” dedi.