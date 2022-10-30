Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi’nin Ankara'da düzenlenen 8’inci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu üçüncü kez genel başkan oldu.

Bin 200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerinde yönetecek kadroların belirlendiği kongrede konuşan partinin Genel Başkanı ve Kongre'nin tek adayı Temel Karamollaoğlu, “Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var” dedi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, geçerli delege oylarının tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/SaadetPartisi/status/1586697317897347078