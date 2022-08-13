Temel Karamollaoğlu Bursa'ya geliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki günlük ziyaret için Bursa'ya gelecek.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde Bursa'da çeşitli faaliyetlere katılacak. Karamollaoğlu ziyaretlerine Kestel ilçesinin Yeşilvadi mesire alanında düzenlenecek “Milli Görüş Buluşması” ile başlayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı daha sonra Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Bursa Sivaslılar Derneği'ni ziyaret ederek ilk günü noktalayacak.

Karamollaoğlu, 15 Ağustos Pazartesi günü ise Bursa Kapalı Çarşı Derneği'ne çıkarma yapacak. Ardından da Kozahan Çarşısı esnafıyla bir araya gelecek.Ulucami'de öğle namazını kılacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin il binasını ziyaret ederek Bursa'dan ayrılacak.