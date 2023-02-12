TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'dan 'İstanbul Depremi' vurgusu

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerle ilgili 1999 İstanbul depreminden daha büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını ifade ederek, deprem bölgelerinde koordinasyon sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Depremden Malatya ve Hatay’a gittiğini söyleyen Özal, tahminlerimizden çok daha büyük olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu 99 depremine benzemiyor onun çok çok kat daha fazlası, etkilenen insan sayısı 13.5, 14 milyon arası 20 bine geçti ölüm sayısı ama bu rakam çok daha fazla yükseklere çıkacaktır. İlk gün deprem olduğunda karışıklık fazla olmuş, koordinasyon olmamış. İkinci ve üçüncü günden sonra toparlanma başlamış ben Hatay’a ve Malatya’ya gittiğimde gördüm. Yardım TIR’ları, gıdalar, yiyecekler her şey gelmiş. Fakat AFAD koordinasyonu maalesef son derece kötü olduğu için TIR’ların kapıda beklediği, içeri girmediği insanların perişan vaziyette olduğunu insanların cenazelerini kendi arabalarında taşıyıp götürdüğünü gördüm. Böyle bir şeyi göreceğimi hakikaten beklemezdim. Hatay bölgesinde Suriyeliler’in talanları var. Keşke bu olay olduğu gece Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girseydi çok daha iyi olabilirdi. Daha çok can kurtarılabilirdi" diye konuştu.

"İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRLANILMALI"

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulunan Özal, şunları kaydetti:

“1999 depreminde Ecevit döneminde ÖTV çıkarıldı deprem içindi. Bugüne kadar ÖTV’den gelen para 37 milyar dolar bu para deprem için harcansaydı Türkiye’nin her bölgesinde en az 7 milyon konut bina yeniden yapılabilirdi ama harcanmadı. İstanbul depremi olursa Allah korusun İstanbul Türkiye'nin kalbi üretimin yüzde 40 orası böyle bir durumda Türkiye batar. Türkiye parça parça olur. İstanbul nüfusu 20 milyon bu nüfusun 6-7 milyona indirilmesi lazım. Fabrikaların buradan taşınması lazım çok önceden Anadolu'ya yayılması lazımdır. Bunları ben söyledim ama kimse bunları ciddiye almıyor. Başımıza bir bela ve sıkıntı gelince düşünmeye başlıyoruz. Bundan sonra artık İstanbul depreminin çok ciddi şekilde ele alınması lazım”.