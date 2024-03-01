Tehditlere karşı kendimizi Artuklu halkına emanet ettik

Yeniden Refah Partisi Artuklu İlçe başkan adayı M.Beşir Ayanoğlu,tehditlere karşı kendimizi Artuklu halkına emanet ettiklerini söyledi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Son günlerde belediye meclis üyelerine karşı oluşturulan baskılar nedeniyle bir belediye meclis üyelerinin istifa etmek zorunda kaldığını ifade eden Ayanoğlu," Biz Hukuk çerçevesinde seçme seçilme hakkımızı kullanıyoruz. Anayasanın 67. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına seçme seçilme hakı vermiştir.Yine 2820 sayılı siyasi partiler kanunu ve 2972 sayılı mahalli idareler kanunun yerel seçimlerin belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve ihtiyar heyetinin, muhtarlıkların seçimiyle ilgili nasıl yapılacağı prosedürü açıkça düzenlenmiştir".dedi.

Bu çerçevede 31 Mart seçimleri için Artuklu Belediye Başkanlığına aday olduğnu belirten Ayanoğlu," Arkadaşlarım da meclis üyeliğine aday oldular. Bu adaylık çerçevesinde propaganda çalışmalarımız devam etmektedir. Şimdi bizim belediye belediye meclis üyelerimiz üzerindeki baskılara dayanamıyor ve bir üyemiz istifa ettiğini biliyoruz, düşünüyoruz. Bu konuda Türk Ceza Kanunu 114. maddesi siyasi hakların kullanılmasını engellenmesi düzenlemiştir.Buna göre, Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olma ve o görevden ayrılma hakkının engellenmesi,Türk Ceza kanununda suç olarak düzenlemiştir ve bu fiil 3 yıl hapis cezasını öngörülmektedir.Bu noktada biz gerek genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan, gerek genel başkanımız yardımcımız sayın Doğan Bekin'e durumu arz edeceğiz, ilgili merciler ile iletilecekler. Gerekirse sayın Cumhurbaşkanımıza da bu durum arz edilecek,"ifadelerini kullandı.

Biz bütün diğer siyasi partilerle eşit, adil, demokratik bir çerçevede bir mücadele yürütme kararlılığı içerisinde olduklarını vurgulayan Ayanoğlu,"Bizim tek amacımız Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 projeyle Artuklu ya Artuklumuza hizmet etmektir. Başka bir amacımız başka bir gayemiz yoktu.Demokratik seçimler, açık, şeffaf ve halk önünde cereyan edecektir. Bu saatten sonra başımıza gelebilecek musibetlere, tehlikelere, tehditlere karşı tek sığınacağımız yer bu saatten sonra sadece Artuklu halkıdır. Kendimizi Artuklu halkına emanet ettik. Çıktığımız bu yolda Allah bizi muvaffak etsin"şeklinde açıklamada bulundu.