Son Dakika

TDP'li Hatipağaoğlu, Kahramanmaraş’ta gazetecilerle buluştu

SİYASET 27.12.2022, 18:27
TDP'li Hatipağaoğlu, Kahramanmaraş’ta gazetecilerle buluştu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş’ta gazetecilerle buluştu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta görev yapan gazetecilerle bir araya gelen TDP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, Kahramanmaraş'ın partisi için çok özel bir yeri olduğunu belirterek, "Partimizin ilk kuruluş fikri burada atılmıştır. Bu açıdan Genel Başkan Yardımcısı olarak burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Kahramanmaraş'ın Türkiye’nin en önemli tekstil üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Hatipağaoğlu, gerek ülkemiz sanayisine, gerekse ihracatına çok önemli katkıları olan şehrin maalesef ülke sanayisine daha çok katkı sağlayabilecek, ihracata çok daha büyük katkı sağlayabilecekken potansiyelinin altında kaldığını öne sürdü.

"KAHRAMANMARAŞ'TA SANAYİCİLERİN POTANSİYELLERİ VE KABİLİYETLERİ ÇOK YÜKSEK"

"Bugün Kahramanmaraş sanayisinin Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 1’in altındadır" diyen Hatipağaoğlu, "Biz biliyoruz ki Kahramanmaraş’taki organize sanayi yapılanması Kahramanmaraş’taki sanayicilerimizin kabiliyetleri ve potansiyelleri bunun çok üzerindedir. Bizim Türkiye Değişim Partisi olarak hedefimiz, Kahramanmaraş gibi son derece önemli bir sanayi şehrimizin Türkiye’nin ihracatından en az yüzde 1 pay almasıdır. Bu şu demektir: Kahramanmaraş önümüzdeki 3 yıl içerisinde en az 2.5 milyar dolar ihracat yapabilen, buna göre üretim kapasitemizi geliştirmiş aynı zamanda istihdamını artırmış bir şehir olacaktır" diye konuştu.

Bu arada Dr. Aziz Hatipağaoğlu, Onikişubat Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan Expo2023 projesinin önemine de vurgu yaptı.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, “Sevindiğimiz bazı şeylerde var ki; Kahramanmaraş 2023 EXPO’nun da ev sahipliğini yapacaktır. İnşallah bu durum Kahramanmaraş’ın hem tanıtımında hem gelişiminde hem de sanayinin rekabet gücünün artmasında son derece pozitif etki sağlayacaktır. Biz, Kahramanmaraş’ın yanındaki Gaziantep gibi, Adana gibi Türkiye’nin çok önemli sanayi kentlerinden birisi olmasını yakından takip edeceğiz" dedi.

Aksu Nehri'nin bir an önce kendi rengine dönmesi için Kahramanmaraş Valisi'ne de çağrıda bulunan TDP'li Hatipağaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kahramanmaraş’ın temel sorunları da var. Bunların içerisinde en önemlileri: her yerde olduğu gibi mülteci sorunu, işsizlik sorunu, hayat pahalılığı ve maalesef çevre sorunu. Bugün Aksu Nehri, özellikle sanayi kesimindeki atıklarının yeterli derecede giderilememesi nedeniyle kirli akmaktadır. Buradan, Kahramanmaraş’ı yöneten değerli valimize bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Aksu Nehrinin bir an önce yeniden bir ırmak olarak akması ve kendi rengine dönmesi için sanayi tesisleriyle atık planının hayata geçirilmesi gerekiyor. Özellikle sanayi bölgesinde, belediyemizin atık sorunuyla ilgili çözümü var ancak bu proje maalesef uzun zamandır yürürlüğe girmemiş durumda. Belediyemiz bu projenin yürürlüğe girmesini istiyoruz. Tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlar o nehir yakınından geçtiği zaman rahatsız oluyor.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 14 26
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Fulham 16 22
9. Chelsea 14 21
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 15 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4