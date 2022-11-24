TDP'li Akgün: 'Deprem ve Afet Bakanlığı' kuracağız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.DÜZCE (İGFA) - TDP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

TDP Düzce İl Başkanı Sezgin Aktaş’ın da eşlik ettiği incelemelerde Akgün, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir kez daha deprem gerçeği ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden TDP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, “Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Gece saatlerinde olmasından dolayı da vatandaşlarımız büyük bir panik yaşadı. Birçok ev ve işyeri depremde zarar görürken 72 vatandaşımızda yaralandı. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Depremde bizi sevindiren taraf can kaybının olmamasıdır. Bizde Türkiye Değişim Partisi olarak deprem bölgesine gelerek afetzedelere destek olduk. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.

Akgün, TDP iktidarında 'Deprem ve Afet Bakanlığı' kuracaklarını belirterek, "Kuracağımız bakanlığımızca ülkemizde bütün illerini olası afetlere hazırlayacağız. Hiçbir ilimizde depreme dayanıksız ve çürük bina kalmayacak. Yıllardır depremlerden ülke olarak çok canımız yaptı. Kısa zaman içerisinde yaşadığımız Marmara Depremi, Düzce Depremi, Van Depremi, Elazığ ve İzmir depremleri de Deprem ve Afet Başkanlığının kurulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ülkemizin coğrafi konumu dolayısıyla depremlerle yaşamayı öğreneceğiz. Ancak en iyi şekilde iktidar olduğumuzda doğal afetlere hazır olacağız" dedi.