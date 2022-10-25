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TDP Kırıkkale İl Başkanlığı'na Sarısu atandı

SİYASET 25.10.2022, 14:36
TDP Kırıkkale İl Başkanlığı'na Sarısu atandı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, bugün TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün başkanlığında gerçekleşen Merkez Karar Yönetimi toplantısıyla Kırıkkale il başkanının atamasını yaptı.ANKARA (İGFA) - Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığındaki Türkiye Değişim Partisi, Kırıkkale İl Başkanlığı'nca iş insanı Can Sarısu'yu atadı.

Partililerle bir araya gelen TDP'li Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, il ve ilçelerdeki sorunlarla ilgili başkanlarla istişarelerde bulundu.

Teşkilatlanmaya çalışmaları kapsamında TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün önderliğinde düzenlenen MYK toplantısında, Kırıkkale TDP İl Başkanı'nın ataması gerçekleşti. Yeni başkana hayırlı görevler dileyen TDP'li Akgün, kendilerini destekleyen ve inanan herkese teşekkür etti. Akgün, "Kırıkkale'nin yeni başkanı iş ahlakı ile tanınan Can Sarısu oldu. Sarısu'ya ve tüm Kırıkkale'mize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, Sarısu'nun başarısının daim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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