TDP: EYT, 1 Ekim'de şartsız çıkarılmalıdır

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, milyonların beklediği EYT konusuyla ilgili açıklamada bulundu. İktidarın her seferinde EYT'lileri görmezden geldiğini belirten Akgün, şartsız koşulsuz formülsüz EYT'nin 1 Ekim'de meclis açılır açılmaz çıkarılması gerektiğini savundu.ANKARA (İGFA) - TDP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün milyonların yıllardır beklediği ve iktidarın her seferinde kanun çıkarmayı ertelediği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili açıklamada bulundu.

EYT ile ilgili birçok çalışma yürüttüğünü ifade eden TDP'li Akgün, iktidarın oy için değil hak, hukuk için EYT'yi acilen çıkartması gerektiğini söyledi.

"Biz bu EYT sorununu yıllardır yaşıyoruz. Yüzlerce çalışma yaptık. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyoruz" diyen Akgün, "İktidara 'EYT'yi çıkarın' dedikçe görmezden geldi. Milyonları mağdur etti. Şimdi de 2023 seçimlerine aylar kala 'EYT'yi çıkaracağız' diyorlar. Bu sefer de koşul ve şartımız var diyorlar. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyorlar. Sırf oy için insanların umuduyla oynuyorlar. Bu ülkeye onca yıl emek vermiş, alın teri ile çalışmış insanlara emekliliği bile çok görüyorlar. Tutarsızca davranıyorlar. Bakan EYT çıkacak derken, diğer bir yetkili de hiçbir şey belli değil diyerek konuyu muallakta bırakıyorlar. Bu memleketin insanına, bu yapılan kabul edilemez bir gaflettir. EYT ile ilgili bir dakika düşünmek bile kara lekedir. İktidar kirlettiği EYT politikasını hemen düzeltmelidir ve 4447 sayılı yasa iptal edilerek şartsız koşulsuz formülsüz EYT 1 Ekim'de meclis açılır açılmaz çıkarılmalıdır" diye konuştu.