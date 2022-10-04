TDP'den EYT açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, EYT sorunuyla ilgili açıklamada bulundu.ANKARA (İGFA) - İktidarın milyonlarca vatandaşı mağdur etmemesi gerektiğini belirten TDP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, siyasi partilere seslenerek:" Yıllardır bu ülke için canla başla çalışan insanların hakları daha fazla yenmemeli, bir an önce çözüm masamızda bir araya gelerek EYT kanununu çıkarılmalıdır."dedi.

TDP Genel Başkan Yardımcısı ve STK'lardan Sorumlu Başkan Akgün, EYT komisyonunda yer alan TDP Kadın Kolları Başkanı Kader Yiğit ve Gölge ve Hazine, Maliye Bakanı Aziz Murat Hatipağoğlu ile EYT sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

TDP Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda iktidara seslenenen başkanlar EYT sorununu çözmek için TDP'nin kurduğu çözüm masasına ihtiyaç olduğunu belirtti. TDP'li Akgün basın açıklamasında;" EYT'li olmak hakları gasp edilmiş emekli haklarını alamayan vatandaşlarımız demektir. Buradan tüm demokratik kitle örgütlerine ve tüm siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Gelin çözüm masamızda hep birlikte EYT sorununu çözelim. EYT'lilerin yüzünü güldürelim. Çünkü bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesi de EYT'dir. Yıllardır ülkemiz için çalışmış vatandaşlarımız yaş sorununa takıldıkları için emekli olamıyorlar. Emekli olamadıkları için de hala çalışma hayatları devam ediyor. Bu bizler için utanç vesilesidir. İktidarın vatandaşın hakkını kasten gasp etmesidir. Buradan iktidara sesleniyoruz. EYT'yi oy için değil hak için getirin. Çünkü EYT 2023 seçimlerinde oy için vaat edilebilen bir mesele değildir. Bu mesele Türkiye meselesidir."şeklinde konuştu.