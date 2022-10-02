TDP 2023 seçimlerine hazırlanıyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İzmir İl Başkanı Maksut Okçu, bugün TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün başkanlığında düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda alınan yeni kararların Türkiye'nin geleceği için önem arz ettiğine değinen Başkan Okçu:" 2023 seçimleri Türkiye için yeni bir devrim olacak."dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Değişim Partisi, Ankara’da bir otelde İl Başkanları Danışma ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Gerçekleşen toplantıya 81 ildeki başkanlar katılım sağladı. Toplantının hemen ardından il başkanları, Sarıgül'le birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Okçu:"2023 seçimlerinin hem İzmir hem de Türkiye için bambaşka şekilleneceğini belirterek;" Bugün aylarca beklediğimiz il başkanları toplantımızı Ankara'da, Sarıgül başkanlığında gerçekleştirdik. Seçim hazırlıklarıyla ilgili konuştuk. İl ve ilçelerdeki sorunlardan bahsettik. Bol bol fikir alışverişinde bulunduk. Birçok yeni karar alındı. Bu vesileyle Anıtkabir'i de ziyaret ettik. Bizler için çok verimli bir görüşme oldu.

"BİZLER HALKTAN YANAYIZ"

Bizler TDP olarak her zaman yenilikten, değişiklikten, halktan yanayız. İşte bizi diğer partilerden ayıran en yegane özelliğimiz de bu. Kendi imkanlarıyla kendi yağıyla kavrulan partiler arasında birinci durumdayız. Bir yılda 980 bin kilometre yol yaptık her gittiğimiz yerde sevgiyle muhabbetle karşılaştık. Bizim gündeme getirdiğimiz birçok konu yasalaştı birçok konuda yasalaşmak üzere. Bizler bu yüzden seviliyoruz. Bu yüzden anketlerde büyük sıçrayış içerisindeyiz. 2023 seçimlerine tüm TDP olarak hazırız. 2023 hem İzmir hem de Türkiye için yeni bir devrim olacak."şeklinde konuştu.