TBMM'ye milletvekilleri kayıtları sürüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kaydı yapıldı. TBMM'nin en genç üyesi seçilen AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir’de kaydını yaptıran vekiller arasında yer aldı.ANKARA (İGFA) - TBMM'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, mazbatası, parti görevlileri tarafından Meclis'te oluşturulan kayıt masasına teslim edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kaydı yapıldı.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TBMM'nin en genç üyesi seçilen 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de Meclis’e gelerek kaydını yaptırdı.

Aydemir'e, eşi Ömer Aydemir ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri eşlik etti. Aydemir'in rozetini eşi Ömer Aydemir taktı.

Bahçeli ve Aydemirin yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ta Meclise gelip kayıt yapan vekiller arasındaydı.