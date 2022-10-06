TBMM yaşlıların sorunlarını araştırmayı sürdürüyor

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığında toplandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya, TBMM'nin yasama faaliyetlerine ara verdiği süreçte milletvekilleri olarak yaşlı hizmetlerini yerinde inceleme ve görme imkanları olduğunu söyledi.

Komisyon olarak bu dönem 15 toplantı yapmayı planladıklarını aktaran Kaya, 57 kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşundan yazılı bilgi ve belge talebinde bulunduklarını ve şu ana kadar 28 cevabın komisyona ulaştığını vurguladı.

Türkiye'de ve dünyada bir yaşlılık gerçeği olduğuna dikkati çeken Kaya, Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun yüzde 10'u 65 yaş üzeri olan ülkelerin "yaşlı toplum" olarak tanımlandığını, Türkiye'nin, nüfusunun yüzde 9,7'sini oluşturan 8,5 milyon kişiyle artık yaşlı toplum kategorisinde olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin nüfusunun 2030'da yüzde 12,9, 2050'de yüzde 20, 2080'de de yüzde 25,6'sının 65 yaş üstü olmasının beklendiği kaydeden Kaya, "Türkiye'de her 4 hanenin 1'inde yaşlı vardır. 65 yaş üstü 1,5 milyon yaşlımız ise tek başına yaşamaktadır. Sürdürülebilirlik açısından dünya standartlarına göre her 4 çalışan 1 emekliyi finanse etmesi gerekirken, Türkiye'de bu oran her 2 kişiye 1 kişi olarak görülmektedir. Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri 764 milyon kişinin var olduğunu ve bu sayının 2050 yılında 1,5 milyarı aşacağı beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaya, komisyon çalışmalarıyla birlikte Türkiye'de yaşlılık ve yaşlılara bakışın gerek hukuki metinler, gerek hizmet çeşitliliği, gerek yaşlıların sosyal hayata ve iş gücüne verimli katılımıyla değişeceğine inandığını kaydetti.