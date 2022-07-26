TBMM olağanüstü toplanacak!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genel kurulu 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler ele alınacak.ANKARA (İGFA) - Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

Hatırlanacağı gibi dün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin 120 vekilin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1 Ağustos'ta sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya davet etmiş, konuyla ilgili dilekçelerini Meclis Genel Sekreterliği'ne sunduklarını duyurmuştu.