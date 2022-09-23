TBMM MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Manisa FK’ya ziyaret

TBMM MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Futbol Kulübü’ne ziyarette bulunarak yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - TBMM MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Futbol Kulübü’ne ziyarette bulundu.

Akçay’a ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün eşlik ederken, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Manisa FK Yönetim Kurulu Başkanvekili Engin Anlı, Futbol Direktörü Levent Devrim, Teknik Direktör Levent Eriş ve Manisa FK yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Erkan Akçay’ı kapıda karşılayarak yeşil sahada Fikri Bayrıl Spor Tesisleri hakkında bilgiler verdi.

Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Manisa FK Yönetimi’ne çiçek ve tatlı ikramında bulunurken, Manisa FK Yönetimi ise Erkan Akçay’a üzerinde ismi yazılı olan forma hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bugün Manisa Futbol Kulübü ve Belediyespor kulübü çatısı altında 5 binin üzerinde gencimizi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizi bu birimlerin içinde barındırarak onları daha iyi bir Türkiye gençliğine kazandırmayı, kendine olan özgüvenini kazanmış bireyler haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yapılan tesis gezisi ve inceleme sonunda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa FK yönetimi ile birlikte takım üzerine fikir alışverişinde bulundu.