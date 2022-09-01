TBMM eski başkanı Bülent Arınç'tan 'adalet' vurgusu

22. Dönem TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar kamu vicdanını ciddi şekilde örselediğine vurgu yaparak, "Kapsamlı hukuki süreç başlatılmalıdır" çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, adli yıl başlangıcı için sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Son dönemde ortaya atılan rüşvet ve yasa dışı suç örgütleriyle siyasilerin bağlantıları olduğuna dair iddialarla ilgili sosyal medya hesabından görüş belirten Arınç, "Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir!" ifadelerini kullandı.

2002’de göreve geldiklerinde en önemli önceliklerden birinin “Temiz Toplum” olduğunu belirten Arınç, paylaşımında, "Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidi" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/bulent_arinc/status/1565328521643397120