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TBMM'de vekiller arasında 'bütçe' tartışması

SİYASET 06.12.2022, 03:25
TBMM'de vekiller arasında 'bütçe' tartışması

TBMM'de bütçe görüşmelerinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kendisinden önce söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üslubunu eleştirerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Buyrun er meydanına" çağrısında bulundu. AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında yaşanan tartışma dolayısıyla Meclis Başkanı Şentop'un verdiği arada da tartışma devam etti.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde parti grupları söz aldı.

TBMM'nin resmi internet sitesinden aktarılan konuşmalardan derlenen habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yaptığı konuşmada, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88'inci yıl dönümünü kutlayarak, TBMM'de, hangi partiden olursa olsun çok daha fazla kadın milletvekilinin olmasını arzu ettiğini söyledi.

Bütçenin, bir ülkenin ekonomisi açısından en temel yasa olduğunu ve anayasada, bütçe teklifinin yasalaşması için özel bir prosedür olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, eskiden bakanlar kurulunun bütçeyi Meclis'e sevk ettiğini, ardından da başbakanın Meclis'e gelerek her türlü eleştiriye karşı bütçesini savunduğunu, şimdi ise hükumetin bütçe için Meclis'e bile gelmediğini ifade etti.

Bakanların "seçilmiş" değil "atanmış" oldukları için "Meclisi takmadığını"; 29 Kasım itibarıyla bakanlarca cevaplanmayan soru önergesi sayısının 701 olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, bu duruma tüm milletvekillerinin itiraz etmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u eleştirirken kullandığı "Başkan diyemez. Çünkü başkanı başkan yapan yine aynı irade" sözleri üzerine AK Parti'li bazı milletvekilleri "Biz seçtik başkanı" diye bağırdı.  AK Parti sıralarına dönen Kılıçdaroğlu, "Ben nasıl seçtiğinizi de çok iyi biliyorum, sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de çok iyi biliyorum" karşılığını veren Kılıçdaroğlu, kendisine tepki gösteren AK Parti'li milletvekillerine "ağlamayın" diye yanıt verdi.

"Türkiye'de uyuşturucu baronlarının cirit attığını" öne süren Kılıçdaroğlu, "yapılan yasal düzenlemelerle uyuşturucu baronlarının paralarının ülkeye sokulduğunu" iddia etti.

Kimsenin kendisini kandırmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatansever olsa dün küfrettiklerinin bugün elini öpmek için sıraya girmezdi. Vatan toprağını düşmana terk edip Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmazdı. Terörle mücadele kapsamında yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi için buradan tezkere çıkarmazdı. Bir ideolojileri ve felsefesi yok. 'En çok parayı nasıl götürürüm ve en çok erişimi nasıl satın alırım?' Kafası, sadece buna odaklı. Tiranlar her zaman böyle davranırlar, gerçeği reddederler, krizleri reddederler. O da tümüyle Türkiye'den koptu, her şeyi reddediyor, ekonomiyi reddediyor, açlığı reddediyor, yoksulluğu reddediyor, işsizliği reddediyor, getirdiği sığınmacıların bir sorun olduğunu da reddediyor. Onun reddetmeyeceği bir gerçeği söyleyeyim: Tiranlar, zorbalar hep giderler, o da 6 ay içinde gidecek."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda partisinin milletvekillerince ayakta alkışlandı.

Kılıçdaroğlu'nun hitabının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop oturuma ara verdi.

KURTULMUŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: BUYRUN ER MEYDANINA!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı, nasıl içeride vesayet odaklarıyla mücadele ettiysek, dış vesayet odaklarıyla da mücadele ederek, daha hakkaniyetli, daha adil ve daha insani bir sistem kurmak için küresel mücadele yüzyılıdır." dedi. Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz aldı.

Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetin yüzüncü yılının bütçesi, aynı zamanda "Türkiye Yüzyılı"nın da ilk bütçesi bu bütçenin, hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diledi.

Kendisinden önce kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına işaret eden Kurtulmuş, "Sürekli olarak gergin bir üslupla, hatta zaman zaman üstten hakarete varan sözlerle AK Parti Grubu'nu bir şekilde muhatap alarak konuşmanın doğru olmadığını, hele hele Türkiye'nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanına yakışmadığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kurtulmuş, milletvekillerinin kimler tarafından belirlendiği ve seçildiğinin aşikar olduğuna işaret ederek, Hiç kimsenin Meclis'e hakaret etmeye hakkı olmadığını ifade etti. "Sayın Kılıçdaroğlu konuşmalarının sonunda sürekli 'diktatör' dediği Cumhurbaşkanına bir sıfat daha ekleyerek, 'tiran' dedi" diyen Kurtulmuş, "Halkta karşılığının kalmadığını söyledi. Biz de Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyrun er meydanına, adaylığınızı ilan edin. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması, bir Genel Kurul bütçe konuşması değil, bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşmasıydı" dedi.

ŞENTOP'TAN UYARI GELDİ!

CHP milletvekillerinin "Zindaşti", "Harun kim, Karun kim?" şeklindeki sloganları nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İçtüzüğe göre çalışma düzenini bozmaktan işlem yapacağım." uyarısında bulundu. Şentop, CHP'li milletvekillerinin Genel Kurul sıralarına vurarak slogan atmayı sürdürmesi üzerine, "Uyarma cezası vereceğim, tatbik edeceğim." dedi.

Kurtulmuş'un konuşması sırasında CHP sıralarından laf atılması üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Meclis Başkanı Şentop'un verdiği arada da tartışma devam etti.

PARTİ GRUPLARI SÖZ ALDI

Öte yandan TBMM üyeleri olarak, yüce Meclis'in çatısı altında, Cumhuriyetin 100. yıl bütçesini, AK Parti'nin ise veda bütçesini görüştüklerini savunan İYİ Partili Dervişoğlu, Türk milletinin egemenliğinin hiçbir kişiye, kuruma, aileye ya da zümreye terk edilemeyeceğini belirtti.  Dervişoğlu, "20 yıl önce 3 Y'yi; yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları yok etmek için geldiniz ama başka bir 3 Y'yi yani yasama, yürütme ve yargıyı yok edip gidiyorsunuz. Yasama Recep Bey, yürütme Tayyip Bey, yargı da Sayın Erdoğan oldu." görüşünü savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise tarihi bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, bugünün iktidar açısından millete hesap verme, muhalefet açısından da hesap sorma günü olduğunu söyledi. İYİ Parti'li Usta, bu bütçeyi AK Parti açısından millete "veda", kendileri açısından ise "merhaba" olarak gördüklerini anlattı.

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmada, 2023 yılı bütçesinin Cumhuriyetin 100. yılının bütçesi olarak özel bir anlam ifade ettiğini; bu bütçeyi, milli tarih şuuruyla, dün-bugün-yarın perspektifiyle ele aldıklarını söyledi. Çok yönlü, aktif ve dinamik politikalarıyla inisiyatif alan Türkiye'nin, başka ülkelerin gündemine mahkum olmadığının altını çizen Akçay, yerli ve milli kalkınma hamleleriyle yüksek teknolojinin ve savunma sanayinin gelecek vizyonunun şekillendirildiğini aktardı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, küresel enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 8,8'e yükseleceği, 2023'te ise yüzde 6,5'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini söyledi. Türkiye'de ise 2022 yılı sonunda baz etkisinin yanı sıra döviz kuru gelişmeleri ve gıda fiyatlarında beklenen düzeltme etkisiyle enflasyonda düşüş gerçekleşmesinin beklendiğini bildiren Bülbül, piyasada hakim durumda bulunan ve bu hakim durumlarını kötüye kullanan yapıların üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini kaydetti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde HDP Grubu adına söz aldı. Bütçenin sorunlara çözüm sunmayacağını, yoksulluğu, adaletsizliği, eşitsizliği büyüteceğini ileri süren Buldan, bütçede sosyal adalet, sosyal devlet, refah ve huzurun olmadığını iddia etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yaptığı konuşmada, 2023 bütçesini, tüm dünyayla birlikte Türkiye ekonomisini de derinden etkileyen pandeminin ve Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın neden olduğu olumsuz şartlar altında görüştüklerini söyledi. Destici, "Gönül ister ki ülke olarak güvenlik risklerimiz daha az olsa ve bu alana ayrılan payı başka alanlarda kullanabilseydik. Ancak bulunduğumuz coğrafyada kimseye boyun eğmeden durabilmemiz için savunma harcamalarımız her zamankinden daha önemli hale gelmiştir." dedi.

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