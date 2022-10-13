TBMM Başkanı Şentop: Kınama cezası verilmeli

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, TBMM Genel Kurulunda, dezenformasyanla mücadeleye yönelik kanun teklifini protesto amacıyla çekiçle cep telefonunu kırmasının iç tüzüğe uygun olmadığını, kınama cezası verilmesi gereken bir eylem olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, CHP Muğla Milletvekili Erbay'ın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki amacıyla TBMM Genel Kurulunda çekiçle cep telefonu kırmasının İç tüzüğe uygun olup olmadığına yönelik soruya yanıt verdi:

"Uygun değil tabii ki. Ben de öğrendikten sonra tekrar baktım, esasen kınama cezası gerektiren bir eylem" diyen Şentop, "Orada oturumu yöneten Başkanvekili arkadaşımızın o konuda karar vermesi ve oya sunması gerekiyor bunu. Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Tabii milletvekillerinin Genel Kurul salonuna girerken cihazdan geçmesi veya üstü aranması gibi bir şey söz konusu değil, olamaz. Ama milletvekillerinin de bu anlamda gerekli bir sorumluluk şuuru, bilinci içerisinde hareket etmeleri lazım. Öbür taraftan kürsüye verilmiş bir zarar olduğunu da duydum. Bunun da tabii tazmini kendisinden talep edilir. Ama bu tür şeyler hoş değil, kürsüler konuşmak içindir. Bu tür eylemler; çekiçti, keserdi, bilmem oydu buydu gibi birtakım maddelerle şov yapmak için tasarlanmış yerler değil. Meclisimizde herkes istediği gibi söz alabiliyor kendi görüşlerini ifade edebiliyor. Bunun dışında başka arayışlar içerisine girmek yanlış" diye konuştu.

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsü konusunun çözüldüğünü, sorun olmaktan çıktığını belirterek, "Daha önce müteaddit defalar kanun değişikliği yapıldı, rahmetli Özal zamanında, daha sonra AK Parti'nin öncülüğünde Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber 2008'de bir anayasa değişikliği yapıldı. Anayasa Mahkemesi iptal etti" dedi. Nihayetinde konunun, herhangi bir hukuki düzenleme yapılmadan, genel bir mutabakatla, toplumsal, siyasi bir mutabakatla sorun olmaktan çıktığını anlatan Şentop, herhangi bir düzenlemeye gerek olmadığını, bunun bir tabii hak olduğunu vurguladı.

Başı açık olmak için kanun, anayasa gerekmediği gibi başörtülü olmak için de gerekmeyeceğinin altını çizen Şentop, bunun Anayasa'ya bağlı veya kanundan kaynaklanan bir hak olmadığını, Anayasa ötesi bir hak olduğunu söyledi.