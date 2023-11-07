Taş Ocağı sancısı TBMM gündeminde!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa’nın Kestel İlçesi Çataltepe mevkii 203 ada 1 parselde tarım arazisi ve orman alanı olarak tanımlanan bölgede faaliyette olan taş ocağı ile ilgili mahkeme sürecini TBMM’ye taşıdı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa’nın Kestel İlçesi Çataltepe mevkii 203 ada 1 parselde tarım arazisi ve orman alanı olarak tanımlanan bölgede faaliyette olan taş ocağı ile ilgili mahkeme süreciyle ilgili meclise soru önergesi verdi.

Başkan Türkoğlu, “Öztimurlar şirketine ait taş ocağı ile ilgili önce yürütmeyi durdurma kararı verilip sonra kaldırılıyor. Yine aynı şekilde ruhsat başvurusu sırasında önce ÇED raporu verilmiyor. Sonra ÇED’e gerek yoktur deniyor. Bu nasıl iştir?” diye sordu.

Kestel Çataltepe Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 300 üyesi adına açılan 2023/8233 dosya numaralı yürütmeyi durdurma davasının Ocak 2023 tarihinden bugüne Danıştay 4.Dairesinde bekletilmesinin nedenini sorgulayan Türkoğlu, “Dava dosyaları sırasıyla önce Danıştay 2. Dairesinde, ardından Danıştay 10. Dairesinde, en son olarak da Danıştay 4. Dairesinde adeta gezdiriliyor. Bu arada taş ocağı faaliyetini sürdürüyor ve telafisi imkansız kamu zararlarına yol açılıyor. Bu durum adaletin hakkıyla tecellisi açısından manidar değil midir?” diye sordu.

Milletvekili Türkoğlu, sorularını her iki bakanlığın yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na sundu.