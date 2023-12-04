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Tarık Uysal, AK Parti’den Edirne İl Genel Meclisi'ne talip
SİYASET 04.12.2023, 15:52
Halen Keşan Belediye Meclis üyesi olan Tarık Uysal, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti’den İl Genel Meclis üyesi aday adayı oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarık Uysal, geçtiğimiz Cuma günü AK Parti Keşan İlçe Binası’na giderek aday adaylığı formunu AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç’a teslim etti.
Kılınç, Uysal’ın formunu hayırlı uğurlu olması dilekleri teslim aldı ve Uysal’a başarılar diledi.
Uysal, aday adaylığı başvurusunda yaptığı açıklamada,“"İl Genel Meclis üyesi aday adaylığımı yapmış bulunmaktayım. İlçeme ve bölgeme ve tüm kalbi hattım olan coğrafyaya hizmetkar olma arzusu ile çıktığım yolda Rabbim yar ve yardımcım olsun” dedi.
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