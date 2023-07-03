Tanju Özcan 'değişim' için yürüyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'de değişim ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden ayrılması talebiyle "Değişim ve Adalet" yürüyüşüne Atatürk Heykeli önünden başlattı.BOLU (İGFA) - Geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edilen ve 13 Haziran'da süresinin dolmasıyla CHP'ye geri dönen Özcan, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu'na sık sık "değişim" çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ın sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle geçen hafta yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

Özcan yürüyüş eylemini “DEVRİMCİLİK ilkemizden aldığım ilham ile Bolu Atatürk Anıtı önünden, CHP Genel Merkezi’ne 'DEĞİŞİM' sloganı ile yürümeye başlıyorum" sözleriyle duyurmuştu.

https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/1675815452558196736