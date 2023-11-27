Tanju Özcan CHP'ye geri döndü!

CHP Parti Meclisi partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi.ANKARA (İGFA) - CHP Parti Meclisi partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi.

CHP Genel Başkan Özgür Özel "Herkesi baba ocağına davet ediyoruz." demişti.

Başkan Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partiye geri dönüşünün resmi olarak başladığını duyurdu.

"Biraz önce 'Baba Evine' dönüş talebim ile ilgili konunun bugün CHP MYK'sı ve Parti Meclisi'nin gündemine geleceğini memnuniyetle öğrendim" diyen Başkan Özcan, paylaşımında, "Yaşanan bu süreçte başarı odaklı bir siyasetçi olarak, paylaşımlarım ve söylemlerim sebebiyle istemeden kırdığım ve üzdüğüm partililerimizden helallik istiyorum" ifadelerini kullandı.

Özcan, "Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak" dedi.

https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/1729132177588150440